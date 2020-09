Dramă de nedescris pentru doi bebeluși infectați cu COVID-19. Au nevoie de 4.2 milioane de dolari ca să trăiască

Buna seara, oameni minunati,Azi am primit rezultatele testelor Covid, iar Galina si Mihaela au iesit in continuare pozitiv. Vom ramane internati, iar testele ne vor fi refacute in urmatoarele 5-7 zile. Ultima radiografie la Galina a aratat ca mai exista pneumonie, dar avem speranta ca totul o sa fie bine, chiar daca trebuie sa treaca prin atat suferinta.Galina ne-a aratat de multe ori ca este puternica si stim ca va invinge si aceasta lupta.Va multumim ca ne sunteti alaturi, va multumim pentru toata mobilizarea si va rugam sa fiti in continuare lanaga noi pentru a ne putea bucura de viata impreuna cu toti copilasii nostri.Donații bancare și online!▪️ SMS România: 8829 cu text Gemenii Ciutac ▪️Conturi ING RomâniaRON – RO62INGB0000999910287227USD – RO93INGB0000999910287445EURO – RO30INGB0000999910287415SWIFT: INGBROBUBIC: INGBTitular conturi: Tatiana Ciutac▪️Cont Republica MoldovaIBAN: MD84ML000002259A64121741Beneficiar: Ciutac TatianaBanca benef: BC ,,Moldindcombank,, S.A.Nr. Card: 4028110288418871▪️Revolut: 0724623475IBAN: GB97 REVO 0099 7009 9902 03BIC: REVOGB21Beneficiar: Tatiana CiutacUser: tatian12xm▪️SMS pentru R. Moldovasms UNITE = 45 lei, text "Ciutac" la numărul scurt 9016sms Moldcell = 45 MDL, text 644 la numarul scurt 2910▪️Site Gemenii CiutacWww.calatoria-gemenilor-ciutac.ro▪️Donații PAYPALgemeniiciutac@gmail.com ▪️Donații Facebook https://www.facebook.com/donate/692306474693275/?fundraiser_source=external_url▪️Donații GoFundMe https://www.gofundme.com/f/saves-the-ciutac-twins▪️Donații Caritate.mdhttps://www.caritate.md/donations/din-inima-pentru-familia-ciutac▪️Donații Speranta pentru Romaniahttps://www.sperantapentruromania.ro/cause/mihail-si-galina-ciutac/▪️Donații Go Get Funding https://gogetfunding.com/save-the-ciutac-twins-sma1/▪️Donații HelpKarma https://ro.helpkarma.com/help/361592556152▪️Date Asociațiehttps://impreunapentrububu.ro/Va mulțumim pentru ca faceți parte din povestea gemenilor Ciutac!❤️💙

Posted by Tatiana Ciutac on Saturday, September 5, 2020