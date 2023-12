Drama lui Bursucu de la Kanal D după ce a fost la Dansez pentru Tine: ”Am apelat la psiholog”

Bursucu, prezentatorul emisiunii Roata Norocului de la Kanal D, vorbește despre carieră, familie și cum a încercat să-și sărute soția la prima întâlnire.

Bursucu, dezvăluiri intime despre depresie și viața de familie

Bursucu, Adrian Cristea pe numele real, prezintă în fiecare duminică, de la ora 20.00, emisiunea Roata Norocului la Kanal D. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK aflăm cum a încercat să-și cucerească soția și cum, la prima întâlnire, nu a reușit să o sărute.

Proaspăt însurat, Bursucu nu simte că s-ar fi schimbat ceva și recunoaște că nu le poate refuza nimic copiilor lui. Recunoaște că, din cauza meseriei, era să pățească lucruri foarte grave și ne vorbește despre perioada în care a suferit de depresie, din cauza geloziei.

Bursucu: “Căsătoria a fost un pas absolut firesc”

Pe 14 octombrie te-ai căsătorit. Te simți schimbat cumva?

– După 11 ani de relație, căsătoria a fost un pas absolut firesc. Nu s-a schimbat absolut nimic.

Vreo întâmplare de la nuntă sau totul a decurs așa cum v-ați dorit?

– Absolut, , cum am visat, cum am planificat. Am fost tare fericiți că ne-au fost alături atâția oameni la care ținem, de care ne simțim apropiați.

Îți mai aduci aminte prima întâlnire cu soția ta?

– Cobora niște scări și eu eram în mijlocul unei terase, mi-a atras atenția. Pot să vă spun că la prima întâlnire, după ce am stat la cafea, la plecare am vrut să o sărut și a întors capul. Am pupat-o în spatele urechii.

Cine a făcut primul pas, tu sau Andreea?

– Eu, clar!

“Mă mințeam pe mine însumi că l-am depășit”

Ai recunoscut, cu sinceritate, că te-ai luptat cu gelozia în primii ani de relație. Cum ai reușit să depășești acest sentiment?

– La început mă mințeam pe mine însumi că l-am depășit, dar mi-am dat seama că nu era așa. Am apelat la un psiholog. Am fost la el câteva ședințe bune până am reușit să înțeleg că trebuie să schimb ceva la mine, pentru a avea o relație frumoasă.

După toată această experiență, care este secretul unei relații reușite?

– Să înveți să ai răbdare. Să înveți să respiri înainte de a spune niște lucruri, ca să nu-ți pară rău mai târziu.

Acum dacă vă mai certați, cine cedează primul?

– Eu. Stau în casă cu un Leu.

“Dintr-un necunoscut ajunsesem să mă bage în seamă toată lumea”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

– Da, eram la început, la o emisiune cu și despre dans, și mă vedeam drept un Michael Jackson al României. Era și vârsta care mă ajută. Dintr-o dată, pentru că emisiunea era foarte îndrăgită de toată lumea, dintr-un necunoscut ajunsesem să mă bage în seama toată lumea, inclusiv portarul de la liceu, vânzătoarele de la magazin. Dar au reușit părinții mei să mă dea jos de pe gard repede.

Cum este tăticul Bursucu? Relaxat, te mai enervezi? Anays e micuță încă, dar Alessia e majoră deja.

– Mi se întâmplă să mă mai enervez câteodată, dar dacă îmi zâmbesc copiii mei mă calmez instantaneu. Sunt genul de tată prieten cu copiii lui, nu prea le pot refuza nimic.

Bursucu a vrut să se facă fotbalist

De la 12 ani ai început dansul. După atâta timp crezi că ai luat decizia corectă?

– Din moment ce am ajuns în punctul în care sunt, nu aș face nimic altceva. Poate mi-aș bate capul un pic mai tare să devin fotbalist, prima mea mare pasiune în copilărie.

Meseria ta nu este una ușoară. De câte ori te-ai accidentat ?

– Am avut accidentări ușoare, am avut noroc din punctul asta de vedere. Am avut o singură accidentare serioasă care se putea termina tragic.

“Putea avea un deznodământ nefericit”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Au fost mai multe momente grele. Mi-am pierdut bunicii, am avut un accident care, privind înapoi, putea avea un deznodământ nefericit. Dar, fiind tânăr la acel moment, nu am înțeles exact ce s-a întâmplat. Am trecut ușor la acel moment peste tot ce s-a întâmplat. Dar am învățat că de la viață trebuie să iei ce este mai bun, că umorul te poate ajuta să vezi situațiile într-un mod optimist.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Mă mai joc pe PlayStation, atunci când am timp, și îmi place foarte mult să mă uit la tot ce înseamnă filme și seriale românești.

Bursucu și-a pus balon gastric ca să slăbească

Cât a durat până să accepți să faci intervenția la stomac? Cum te simți, au fost și neplăceri?

– M-am simțit foarte bine. Nu a fost o intervenție propriu-zisă, nu mi-am tăiat stomacul, am apelat la un balon gastric. Este o intervenție non-invazivă, fără anestezie, endoscopie. Este o pastilă pe care o iei pur și simplu, ea se umflă în stomac, slăbești 4, 5 luni și apoi se elimină de la sine. .

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Aș încerca să nu mai supăr anumiți oameni, pe care regret și în ziua de astăzi că i-am supărat. Aș fi mai atent la anumite lucruri. Dar mi le asum și pe alea, erau ale tinereții valuri…