Drone cu baterii Tesla și componente din China. Cu 400 de dolari, ucrainenii distrug tancuri de 2 milioane

Dronele FPV – sau „first-person view”

Adoptarea timpurie de către Ucraina a dronelor cu de tip „first-person view” înclină balanța împotriva unui inamic care duce un război convențional. Sergentul Iegor Firsov este comandantul adjunct al unei unități de drone de atac a armatei ucrainene, care luptă în Adviivka, oraș din sudul țării aflat în centrul unor lupte intense pe frontul de est. Trupele rusești au luat cu asalt Avdiivka fără încetare de mai bine de două săptămâni, într-un efort total de a încercui forțele ucrainene de acolo.

„Situația este foarte dificilă. Ne luptăm pentru înălțimile din jurul orașului”, a declarat Firsov. „Dacă inamicul controlează aceste înălțimi, atunci toată logistica și drumurile care duc la oraș vor fi sub controlul său. Acest lucru va face mult mai dificilă realimentarea forțelor noastre”.

Confruntându-se cu un inamic cu un număr superior de trupe și blindate, apărătorii ucraineni rezistă cu ajutorul unor drone de dimensiuni mici pilotate de operatori precum Firsov care costă doar câteva sute de dolari dar pot lansa o încărcătură explozivă capabilă să distrugă un tanc rusesc în valoare de peste două milioane de dolari.

Arme agile

Dronele FPV – sau „first-person view” – folosite în astfel de atacuri sunt echipate cu o cameră de bord care permite operatorilor calificați, precum Firsov, să le îndrepte spre țintă cu o precizie excepțională. Înainte de război, un adolescent ar putea spera să primească o astfel de dronă cadou de Anul Nou. Acum, aceste drone sunt folosite ca arme agile care pot influența rezultatele de pe câmpul de luptă.

Alți combatanți privesc și învață de la o tehnologie care le oferă celor care o adoptă un avantaj asimetric față de metodele de război consacrate. „Este greu de gestionat emoția atunci când un pilot de dronă lovește un tanc. Întregul grup și întregul pluton sunt fericiți ca niște copii. Unitățile de infanterie se bucură în apropiere. Toată lumea țipă și se îmbrățișează. Deși nu-l cunosc pe cel care le-a oferit această bucurie”, a scris Firsov într-o postare pe

Componente din China, baterii de la Tesla

O dronă FPV tipică cântărește până la un kilogram, are patru motoare mici, o baterie, un cadru și o cameră conectată wireless la ochelarii purtați de un pilot care o operează de la distanță. Drona poate transporta până la 2,5 kilograme de explozibil și poate lovi o țintă cu o viteză de până la 150 de kilometri pe oră, explică Pavlo Țibenko, director interimar al academiei militare Dronarium, în apropiere de Kiev.

„Această dronă costă până la 400 de dolari și poate fi fabricată oriunde. Noi am făcut-o pe a noastră folosind microcipuri importate din China și detalii pe care le-am cumpărat de pe AliExpress. Cadrul din carbon l-am făcut noi înșine. Și, da, bateriile sunt de la Tesla. O mașină are cam 1.100 de baterii care pot fi folosite pentru a alimenta aceste mici drone”, a declarat Țibenko.

„Este aproape imposibil să o doborâți”, a spus el. „Doar o plasă poate ajuta la asta. Și prezic că în curând va trebui să montăm astfel de plase deasupra orașelor noastre, sau cel puțin a clădirilor guvernamentale, în toată Europa”.

Tehnologie contagioasă care ajunge la Hamas, via Rusia

Dronele comerciale au fost folosite pentru prima dată ca arme în campania Azerbaidjanului, care a avut succes în cele din urmă, pentru a recuceri regiunea separatistă de la separatiștii armeni. Utilizarea lor s-a extins rapid în războiul rusesc din Ucraina, care durează de 20 de luni.

Și, la începutul acestei luni, militanții au pilotat drone pentru a distruge apărarea israeliană de la graniță în timpul unui atac surpriză în care au masacrat peste 1.400 de persoane și au luat aproximativ 200 de ostatici. Pentru ucraineni, clipul video în care o dronă Hamas distruge un blindat israelian cu ajutorul unei drone a fost un film pe care l-au mai văzut.

Experții ucraineni în domeniul dronelor și oficialii serviciilor de informații sunt convinși că specialiștii ruși au antrenat Hamas în arta războiului cu drone – deși Moscova neagă acest lucru. „Doar noi și rușii știm cum să facem acest lucru – și cu siguranță nu noi i-am învățat”, a declarat Andri Cerniak, reprezentant principal al Direcției de informații militare din Ucraina.

Ruslan Beliaiev, șeful academiei militare Dronarium, împărtășește această opinie. El avertizează că alți militanți sau teroriști vor învăța în curând cum să folosească dronele FPV pentru a răspândi teroare. „Nimeni nu este imun la astfel de atacuri”, a spus Belyaiev. „În teorie, un specialist cu nivelul meu de expertiză ar putea planifica și executa o operațiune de lichidare a primelor persoane din orice stat european. Cutia Pandorei este deschisă”, spune el.

NATO învață de la operatorii de drone ucraineni

În timp ce armatele NATO ezită să folosească drone comerciale care sunt în mare parte fabricate în China sau realizate din componente chinezești, unele democrații occidentale s-au arătat deja interesate să învețe din experiența Ucrainei în materie de război cu drone. Mai multe personalități din comunitatea de drone din Ucraina, cărora li s-a acordat anonimatul din cauza sensibilității subiectului, au declarat pentru surda citată că forțele speciale și unitățile antiteroriste din două țări NATO care se învecinează cu Rusia au urmat cursuri de la operatorii de drone ucraineni în ultimele șase luni.

Accentul lor se concentrează pe contracararea dronelor mici kamikaze și a dronelor comerciale care pot fi folosite cu succes pentru recunoaștere, corectarea focului de artilerie și transmiterea de semnale video, a declarat o persoană cu cunoștințe directe. Pregătirea de bază pentru un pilot de dronă durează cinci zile. Învățarea modului de a pilota o dronă kamikaze durează peste 20 de zile, a declarat Țibenko.

Experiența de pe câmpul de luptă a determinat guvernul ucrainean să renunțe la dronele militare convenționale, care sunt similare cu avioanele cu aripă fixă, dar de dimensiuni mai mici, cu o rază de acțiune suficient de mare pentru a lovi ținte în interiorul teritoriului rusesc. Dar eficacitatea dronelor FPV la distanțe mai mici l-a determinat pe ministrul apărării Rustam Umerov să simplifice aprobările pentru noile modele care urmează să fie desfășurate.

„Dronele FPV sunt instrumente eficiente pentru distrugerea inamicului și protejarea țării noastre. Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a crește numărul de drone”, a declarat Țibenko într-un comunicat.

Un joc de echipă

Fiecare pilot de dronă FPV lucrează în tandem cu unitățile de recunoaștere aeriană, care pilotează o dronă DJI Mavic sau un alt tip de dronă dotată cu transmițătoare video și audio pentru a-și observa misiunea. „O dronă FPV își pierde semnalul video în apropierea țintei. Astfel, cealaltă dronă ajută pilotul și unitățile de sprijin să înțeleagă că ținta a fost într-adevăr lovită”, a declarat Țibenko.

Firsov a confirmat acest lucru într-o postare pe Facebook de pe front. Ceea ce pare simplu pe video necesită, de fapt, o coordonare strânsă între zeci de persoane. „Totul pare atât de simplu, îți pui ochelarii – și Bam!, ai distrus un tanc”, a spus Firsov. „De fapt, cercetașii aerieni petrec ore întregi căutând ținte. Un decriptor se uită la înregistrările video și găsește ținte pe care inamicul le-a ascuns cu grijă. Un navigator care se află în apropiere îl ajută pe pilot să urmeze traseul. Un inginer care atașează explozibili, un genist care pregătește muniția standard pentru drone și mulți, mulți alții”, spune el

Majoritatea dronelor FPV sunt kamikaze, a precizat Țibenko. Iar eficiența lor a schimbat miza luptelor. Rușii, care la început au rămas în urma Ucrainei în ceea ce privește stăpânirea războiului cu drone, au învățat din greșelile lor. Iar acum, ei perfecționează și intensifică metodele ucrainene de război cu drone.

Forțele rusești au acum „nenumărate” drone FPV pe care le folosesc acum pentru a ținti soldați izoolați. De asemenea, Rusia și-a lansat propriile linii de producție și elaborează noi tactici pentru a desfășura drone în roiuri. „ Acest pachet controlat este o amenințare foarte mare pe câmpul de luptă”, a avertizat Țibenko.

Factorul China, prezent și pe front

Cu toate acestea, nici Ucraina și nici Rusia nu sunt capabile să producă singure drone de război. Ele se aprovizionează în continuare cu piese esențiale din China – principalul producător de drone comerciale din lume. La începutul acestui an, Ministerul chinez al Comerțului a impus restricții asupra exporturilor de drone atât în Ucraina, cât și în Rusia, de „teama că acestea vor fi folosite în scopuri militare”.

Cu toate acestea, este posibil să se obțină componente și drone prin intermediul țărilor terțe. „Da, China poate fie să oprească, fie să blocheze exportul de componente dacă vede ‘Ucraina’ în datele de export. Dar nu poate controla ceea ce cumpărăm în Europa. Rusia are mai puține probleme și o graniță comună cu China, iar acest lucru face ca importurile de drone să fie mult mai ușoare”, este de părere Tibenko.

Cu Rusia aliată cu China, preferința armatei ucrainene pentru tehnologia chineză ridică îngrijorări în rândul partenerilor occidentali ai Kievului. Aceștia se tem că Beijingul ar putea transmite date militare sensibile Moscovei.

„Fiecare lacăt are cheia lui. Într-adevăr, dronele comerciale pe care le cumpărăm în magazine își sincronizează datele cu un server. Dar noi am învățat cum să creăm autentificări de utilizator care sunt complet anonime. Chiar și drona ar putea crede că zboară undeva în Canada – și nu în Donbas”, a declarat Tsybenko. „Când am vorbit cu europenii, aceștia au fost uimiți de cât de ușor este să spargi și să anonimizezi dronele chinezești. Este sigur să le folosim, am încercat să ne convingem partenerii”, a mai spus el, adăugând că Ucraina nu și-a permis luxul de a dezvolta și certifica independent propriile drone.