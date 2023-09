Dumitru Buzatu rămâne în arest preventiv. Contestația i-a fost respinsă de instanță

În aceste condiții, fostul baron PSD va petrece în arest următoarea lună, după ce a fost reținut pe 23 septembrie. Dumitru Buzatu e acuzat de procurorii DNA că a primit 1.25 milioane de lei, fiind prins în flagrant în timp ce făcea acest lucru. Potrivit apărării lui Dumitru Buzatu, suma respectivă nu era mită, ci un simplu împrumut.

Dumitru Buzatu rămâne în arest preventiv

Conform , Dumitru Buzatu a încercat să iasă din arest motivând că nu este un pericol public. Potrivit Libertatea, contestația a fost soluționată de completul format din judecătoarele Anda Crișu-Ciocîntă și Alexandra Cristina Cojocaru Roșu. Avocatul apărării a insistat că Dumitru Buzatu nu are intenția să fugă din țară.

care a fost prins în portbagaj cu bani puși la dispoziție de DNA, o sumă de 1.250.000 lei, fiind acuzat, cu participarea sau cu concursul unui om de afaceri, potent om de afaceri, din județul Vaslui, un rege al drumurilor din județul Vaslui, de pretinderea unor sume de bani pentru efectuarea unor atribuții ce ar cădea în sarcina domniei sale, de președinte al Consiliului Județean.

Suma aceea care a fost găsită în borsetă, spune domnul Buzatu în declarația dată, e altceva decât domnia sa discutase cu domnul Savin; îl rugase să-i împrumute o sumă de 125.000 RON. Nu a luat acea borsetă în ideea că erau 1.200.000 lei, ci bănuia că e suma pe care o solicitase”, a declarat unul dintre avocații lui Buzatu.

Mai mult, faptul că , mai exact ”sărut mâna, eram pe drojdie”, se referă la faptul că avea nevoie de bani, astfel că suma este doar împrumut. Avocații apărării consideră că Dumitru Buzatu ar trebui lăsat liber pentru că ”nu au văzut în ochii lui dorința de a fugi din țară”.

”Lucrul ăsta, pentru un terț care află chestiunea asta referitor la o sumă de bani nu înseamnă a luare de mită, ci înseamnă mai degrabă mulțumesc că mi-ai dat această sumă de bani, că aveam nevoie să-mi rezolvi treburile, ca împrumut”, au completat avocații. Doar că, procurorii și judecătorii nu au fost impresionați de aceste povești și l-au reținut pe Dumitru Buzatu.

Avocații liderului CJ au insistat asupra faptului că un om la 68 de ani nu are unde să fugă, deci nu se impune arestul preventiv. ”Luarea măsurii arestului preventiv nu se justifică sub nicio formă. Mă aflu în această sală de la ora 18:00, m-am uitat în ochii domnului Dumitru Buzatu şi nu am văzut, din punctul meu de vedere…

Fac o mică paranteză, totuși, practic avocatura din anul 1998 – şi nu am văzut în ochii domnului Dumitru Buzatu, și ochi nu îl înşală, nici cea mai mică, să zicem, dorință de a părăsi județul, țara.

N-am văzut! De la ora 18:00 și până la începerea şedinţei a stat de vorbă împreună cu onorații colegi. Am stat de vorbă cu domnul Dumitru Buzatu și nu am văzut vreo licărire să plece, să fugă. Are 68 de ani, unde să se mai ducă?”, a completat unul dintre avocați, fără să reușească să impresioneze audiența.