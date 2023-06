După 12 ani de căsnicie cu Silviu, Luminița Anghel a făcut dezvăluirea: ”Victimă colaterală”

După 12 ani de cu partenerul de viață, artista care a ocupat locul 3 la Concursul Muzical Eurovision 2005 cu piesa Let me try, a făcut dezvăluirea. Vedeta susține că bărbatul a fost de multe ori victimă colaterală.

După un mariaj de 12 ani cu Silviu Dumitriade, Luminița Anghel a făcut marele anunț. Ce a mărturisit cântăreața despre soțul său

După un mariaj de 12 ani cu Silviu Dumitriade, Luminița Anghel a făcut marele anunț. Renumita a mărturisit că soțul său este o persoană foarte discretă care nu dorește să apară în lumina reflectoarelor.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita artistă este căsătorită pentru a doua oară, nunta având loc la vârsta de 42 de ani, când era însărcinată pentru prima dată. Cei doi au un băiat pe nume Filip. Vedeta a adoptat în timpul primei căsnicii, cea cu Marcel Pușcaș, o fată și un băiat.

„Nu și-a dorit niciodată o viață publică și, din păcate, a fost de multe ori victima colaterală a celebrității mele. Este un bărbat simplu, cu pregătire de inginer constructor, dar a studiat și Dreptul.

ADVERTISEMENT

Seamănă ca personalitate foarte mult cu tatăl meu, pe care l-am iubit și prețuit până în ultima clipă. Este un om foarte corect, pe care te poți baza în orice moment, nu face compromisuri și își alege cu grijă prietenii.

Este un bărbat cu un simț al umorului absolut fabulos. Mă face să râd în fiecare zi”, a mărturisit Luminița Anghel într-un interviu pentru revista . Celebra artistă crede foarte mult în destin.

ADVERTISEMENT

Luminița Anghel, împăcată cu deciziile sale

Luminița Anghel este genul de persoană care crede foarte mult în soartă și în ce îi este rezervat de Dumnezeu. În plus, cântăreața este împăcată cu deciziile și alegerile pe care le-a făcut până la această vârstă.

De asemenea, vedeta crede că fiecare lecție a avut un scop. La maturitate a învățat să nu mai accepte lângă ea oameni falși și prefăcuți. Totodată, știe când să spună „Nu” unor oferte profesionale în care nu se regăsește.

ADVERTISEMENT

Nu dorește să dea socoteală nimănui pentru faptele sale, Luminița Anghel fiind implicată de ceva vreme într-un scandal cu fiul său adoptiv. David Pușcaș susține că a fost tratat urât de artista cu care nu mai păstrează legătura.