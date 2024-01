După 14 ani de hochei a ajuns vedetă la volei. Povestea lui Ioan Băcilă, arma secretă a naționalei

”Tricolorii” sunt gazdele turneului zonal balcanic, care acordă o primă șansă de calificare, iar adversarele noastre sunt Turcia, Bulgaria și Muntenegru. Important de reținut, România are, însă, o ”armă secretă”! Liberoul tricolorilor, Ioan Băcilă, a făcut 14 ani de hochei pe gheață și tocmai primise un contract de la o echipă profesionistă din Ungaria înainte de a se apuca, acum doi ani, de volei.

Povestea lui Ioan Băcilă, arma secretă a naționalei

Sportivul evoluează acum la liderul clasamentului, Corona Brașov, și este prezent în premieră la națională. Recunoaște, modest, că în urmă cu trei ani nici prin cap nu-i trecea că va juca vreodată volei la nivel profesionist. Recunoaște că a ajuns la acest sport din întâmplare, însă acum este o vedetă în devenire și nu regretă nicio clipă alegerea făcută.

”Am făcut 14 ani hochei și am primit un contract la volei în liga a doua la Brașov. Profesorul meu mi-a zis: Uite, avem o echipă de liga a doua, nu vrei să vii?. I-am zis, știți că fac hochei, am primit un contract și în Ungaria. Până la urmă, am ales voleiul peste hochei. Niciodată nu m-am gândit până acum 2 ani că o să pot să mă opresc vreodată din hochei.

Dar, mă bucur că am reușit, nu îmi mai plăcea așa de tare. Mă bucur că am reușit să schimb sportul și să ajung și foarte bine în ceea ce fac”, a mărturisit Ioan Băcilă. Paradoxal, chiar dacă se spune că hocheiul este un sport dur, sportivul anunță că voleiul i se pare mult mai greu. ”Nu sunt acomodat, de multe ori nu mă simt în apele mele, mai ales când greșesc, am impresia că este totul din cauza mea, toate greșelile din echipă sunt din cauza mea, ceea ce nu e un lucru foarte bun.

În schimb, la hochei dacă făceam o greșeală individuală se putea redresa totul. Aici, ai pierdut punctul dacă a căzut mingea”, explică Ioan Băcilă. Fost campion național la hochei cu Corona Brașov, la categoria Under 16, în urmă cu trei ani, Ioan spune că nu îi lipsește deloc contactul fizic din hochei și că se bucură că a luat decizia schimbării sporturilor.

Cum a ajuns un fost jucător de hochei om de bază la naționala de volei

. Nu-mi pare rău deloc că m-am lăsat de hochei, nu mă deranjează că voleiul e un sport fără contact, din contră. Eu sunt un tip calm, în mare parte. Pe gheață eram stimulat doar de furie și de energiile negative pe care le primeam de la antrenor”, completează sportivul. Povestea de viață a lui Băcilă este impresionantă chiar și pentru selecționerului lotului național, George Carpen.

Acesta a mărturisit că nu a mai auzit niciodată ca un fost hocheist să fie atât de bun la volei. ”Niciodată nu am avut un fost hocheist. Baschet, dar de la hochei nu, nu am avut. Este unul dintre cei mai conștiincioși jucători pe care i-am văzut și aici și în general. Are o mentalitate bună, în primul rând, dar e și foarte muncitor.

A fost motorul echipei, a cerut și antrenamente în plus. Și lui i s-au mai alăturat și ceilalți, lucrând chiar 5-6 antrenamente în plus pe lângă cele care erau programate”, a declarat George Carpen, selecționer al naționalei de volei Under 20 a României. Chiar dacă nu face volei de performanță decât de doi ani, Ioan Băcilă are deja un vis.

Am înțeles că este foarte greu de ajuns acolo, sunt doar doi străini în echipă, dar asta mi-aș dori să fac în viitor. Dar e mult de muncă, mai am de tras”, a dezvăluit jucătorul de volei. George Carpen, selecționerul României U20 a mărturisit că sărbătorile de iarnă au fost petrecute împreună cu sportivii în cantonament, o experiență inedită pentru toată lumea.

Cum și-au petrecut ”tricolorii” sărbătorile în cantonament

”Nu am stat niciodată în cantonament de Crăciun și Revelion nici ca jucător, nici ca antrenor. E prima dată când se întâmplă. A fost o atmosferă plăcută, am stat aici cu toți, am avut două ieșiri un pic să ne relaxăm”, a declarat George Carpen, fiind completat de Sebastian Savu, jucător al naționalei de volei U20: ”E o premieră pentru mine, pentru că sunt la prima convocare la lot și a fost ceva nou Crăciunul în cantonament, dar în același timp a fost o atmosferă frumoasă. Aceste sărbători ne-au unit și ne-au făcut să fim mai închegați între noi și să ne cunoaștem mai bine”.

Un veteran al lotului, Raoul Constantin, nu a făcut prea mare caz din această situație. ”Pentru mine e al doilea Crăciun pe care-l petrec în cantonamentul lotului național. Am mai făcut și de două ori Paștele cu colegii, mi-am petrecut o dată și ziua de naștere alături de echipa națională. E frumos, pentru că suntem toți împreună și așa se sudează legăturile dintre noi”, a explicat Raoul Constantin.

Un alt sportiv de perspectivă al României este Sebastian Savu, considerat cel mai înalt component al lotului. ”În momentul de față am 2,00 metri. Cel mai mult am crescut în pandemie, chiar în perioada de repaus. Pe durata pandemiei am crescut cred că 12-13 centimentri fără să fac absolut nimic. Colegii au fost destul de șocați. De obicei lumea când mă vede pe stradă îmi spune ”ce mare ești, cât de înalt ești”, eu sunt obișnuit”, a explicat Savu.

România se pregătește de calificarea la CE U20

Naționala masculină Under 20 a României va juca de joi, 11 ianuarie, până sâmbătă, 13 ianuarie, în turneul de calificare la Campionatul European. Meciurile vor fi găzduite de Sala Polivalentă a Complexului Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani. Adversarele naționalei noastre vor fi, în ordine, Turcia (joi, 11 ianuarie), Muntenegru (vineri, 12 ianuarie) și Bulgaria (sâmbătă, 13 ianuarie).

Toate partidele vor avea loc de la ora 19.00 și vor fi transmise în direct pe paginile de Facebook și de Youtube ale Federației Române de Volei. Prima clasată se va califica direct la turneul final, care va avea loc în vară, iar restul formațiilor vor juca în faza a doua a calificărilor, în luna aprilie.

”Pregătirea a mers bine, băieții au fost deschiși la lucrurile pe care am vrut să le facem, pentru a aborda turneul cât mai bine. Am avut un timp scurt de pregătire pentru a aborda turneul și sper să ne luptăm pentru fiecare minge și să facem un rezultat frumos cu echipele care vin. Este un avantaj pentru noi că se joacă acasă. Antrenându-ne de peste trei săptămâni în această sală, sper să fie în favoarea noastră și să încercăm să facem și surprize”, a anunțat înainte de aceste partide selecționerul George Carpen.

Programul meciurilor turneului de la Izvorani

Joi, 11 ianuarie

16.00 Muntenegru – Bulgaria

19:00 România – Turcia

Vineri, 12 ianuarie

16:00 Bulgaria – Turcia

19:00 România – Muntenegru

Sâmbătă, 13 ianuarie

16:00 Turcia – Muntenegru

19:00 România – Bulgaria