După 7 ani de la nuntă, Adda a făcut un anunț neașteptat: ”Să o iau din nou și din nou de la capăt”

La 7 ani de la cununia religioasă, Adda are o veste surprinzătoare. nu are nicio teamă să o ia încă o dată de la zero, dorind prin postarea ei să cinstească femeia care are o carieră, dar și care se ocupă de familie.

Îndrăgita artistă nu a sărbătorit în niciun fel nunta de lână sau de cupru, așa cum este cunoscută de specialiști. Nu a umflat baloane și nu a dat cu confetii prin casă, dar a dorit să cinstească momentul în care a jurat în fața lui Dumnezeu.

Avea doar 24 de ani când s-a căsătorit cu Cătălin Rizea și era însărcinată cu fiul lor, Alexandru. Fosta concurentă de la Asia Express simțea în timpul slujbei de la Biserică cum băiețelul o lovește cu picioarele de-i „rupea ficații și vezica”.

„Am jurat să mă dedic trup și suflet. Eram speriată ca un copil și nu știam ce implică nici căsnicia și nici ce înseamnă să fii mamă. Știam doar că iubesc din tot sufletul și îmi doream să fiu bine și să fac bine”, a scris Adda pe .

Adda, la 7 ani de la nunta cu Cătălin Rizea

„Am aflat apoi că viața de familie este un carousel. Îmi venea să fug în lume uneori și să urlu în pădure cu lupii, dar nu am avut de ales decât să rămân și să repar tot ce se strică. Să o iau din nou și din nou de la capăt.

Din iubire și pentru iubire. Să fii mamă, artist, nevastă. Iubită, amantă și menajeră. Să fii sexy, business și creativă. Să pui hainele la dungă și în degrade în șifonier și să faci și versuri pe care să le cânte toată țara e o provocare”, a completat Adda.

Cântăreața a povestit și un episod în care înainte de un concert s-a ambiționat să schimbe pampersul fiului său, doar că bebelușul a făcut pipi pe ea. A început să se simtă vinovată că este o mamă rea pentru că a revenit pe scenă la numai 3 săptămâni de la nașterea lui Alexandru.

Și-a amintit și de momentele în care unele persoane i-au spus că este o mamă denaturată, însă nimeni nu a știut niciodată când mai avea doar 200 de lei în portofel sau când avea nevoie de bani pentru lapte praf.

Mesajul vedetei este dedicat femeilor care sunt în aceeași barcă cu ea, care sunt pentru familie și care nu caută să-și cumpere cea mai șmecheră geantă, ci mai degrabă să aibă în bucătărie un aragaz super și o casă în care miroase a iubire!

„Ar trebui să bem toate un pahar de vin, împreună. Să ne îmbătăm și să ne dăm câte o medalie! Că o merităm!”, a încheiat Adda, în ziua în care a făcut 7 ani de la nunta cu soțul ei, Cătălin Rizea.