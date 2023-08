După doi ani de relație cu Ana Maria Pop, Dan Pavel a făcut anunțul: ”Suntem în etapa în care simțim nevoia de…”

După doi ani de cu frumoasa șatenă, prezentatorul de la Survivor România a făcut anunțul. Vedeta de la Pro TV a mărturisit că se află într-o etapă în care simte nevoia de un lucru foarte important pentru el și iubita sa.

După 2 ani de la prima întâlnire cu Ana Maria Pop, Dan Pavel a făcut o dezvăluire. Ce spune prezentatorul despre legătura amoroasă

După 2 ani de la prima întâlnire cu Ana Maria Pop, Dan Pavel a făcut o , după ce au apărut mai multe zvonuri legate de o posibilă nuntă. Prezentatorul este fericit cu această legătura amoroasă și este conștient că lucrurile trebuie făcute pe rând.

Frumoasa șatenă nu a fost cerută în căsătorie până acum, dar asta nu înseamnă că nu există discuții despre nuntă. Primul pas, însă, este cununia civilă, care va fi marcată cu o petrecere alături de familie și prieteni.

„Planuri sunt. Eu, ca ofițer de marină, crescut pe malul mării, la Constanța, planifici și vaporul ajunge din portul A în portul B când trebuie. Acum suntem în faza de planificare.

Ne-am gândit. Când omul este odihnit și cum am reușit noi, slavă Domnului, în acest concediu, rulează tot felul de scenarii, de idei, iar ăsta este cel mai fericit și minunat scenariu.

Cât de important este să le faci la rând. Asta am învățat și eu ca lecție în viață. Am trăit și eu ceva. Îmi dau seama că această conexiune are nevoie de această celebră patalama. Suntem în etapa în care simțim nevoia de patalama”, a spus Dan Pavel pentru .

În aceeași notă, Ana Maria Pop a subliniat că nu simte sub nicio formă presiunea societății. Șatena își dorește foarte mult să facă cununia religioasă, dar mai întâi trebuie să ajungă în fața ofițerului de la starea civilă.

Ana Maria Pop și Dan Pavel, suflete pereche

Ana Maria Pop și Dan Pavel formează un cuplu de doi ani și sunt de părere că sunt făcuți unul pentru celălalt. Frumoasa șatenă și prezentatorul de la Survivor România se înțeleg foarte bine și nu s-au certat niciodată de când sunt împreună.

Cât despre nuntă, cei doi au mai transmis că vor anunța în clipa în care se vor decide să facă pasul cel mare. Tânăra, care este de profesie avocat, și moderatorul de la Pro TV au o chimie foarte frumoasă și care se vede cu ochiul liber.