După Jador, un alt artist a fugit pe Muntele Athos! Cântărețul a renunțat la tot

Jador a deschis drumul artiștilor către Muntele Athos! După ce manelistul a mers să se reculeagă în Grecia, întâlnindu-se cu Părintele Pimen, un alt cântăreț de la noi i-a urmat exemplul, dorind să-și spele păcatele!

După Jador, un alt artist a fugit pentru a se refugia pe Muntele Athos! A renunțat la tot

Jador a ajuns de curând la Athos, dorind să ia lumină de la preoții de acolo, mai ales că se pregătește de un eveniment important din viața sa. E vorba despre nunta pe care artistul o va face cu Oana Ciocan,

ADVERTISEMENT

Unul din cei mai apreciați saxofoniști de la noi, fostul partener muzical al lui Carmen de la Sălciua, a preferat să renunțe la tot, la tot confortul vieții sale pentru câteva zile pe Muntele Athos. Este vorba despre , unul din cei mai admirați interpreți de muzică de petrecere din Ardeal, care a cucerit, de-a lungul anilor, întreaga Românie.

Artistul a ajuns în cursul zilei de azi, 9 aprilie 2024, din Grecia și ne spune că e o cu totul altă persoană acum. Nu exclude ca pe viitor să mai ajungă pe Athos, unde, la un moment dat, ar putea chiar să se retragă. Artistul care a pășit pe urmele lui Jador a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce l-a impresionat cel mai tare în Grecia și ce s-a schimbat în viața lui în doar câteva zile.

ADVERTISEMENT

încă o dată, că oricât de mult succes profesional ar avea și oricât de mulți bani ar câștiga, liniștea sufletească e cea care contează la finalul zilei. A mers la Athos să se roage pentru pacea sa, pentru sănătatea lui, dar și a oamenilor la care ține enorm.

Saxofonistul Nelu Popa a povestit experiența trăită în Grecia

Nu este singurul loc sfânt pe care saxofonistul vrea să îl viziteze. Artistul are de gând să ajungă și la Ierusalim, în Israel, să atingă Zidul Plângerii. În completare, saxofonistul a ținut să recomande tuturor bărbaților să meargă măcar o dată pe Muntele Athos, pentru că nu vor regreta niciodată experiența trăită acolo.

ADVERTISEMENT

„Azi dimineață la ora 3 am ajuns de pe Muntele Athos și chiar recomand tuturor experiența asta. E unul din cele mai faine locuri de pe Pământ. Cred că mai e frumos în Israel, unde nu am fost, dar aș vrea să ajung din tot sufletul meu. Și mâine m-aș întoarce pe Muntele Athos.

Acolo m-am simțit atât de aproape de Dumnezeu… Nu se poate descrie în cuvinte. Orice om, orice bărbat ar trebui să fie acolo măcar o dată în viață. O să mă duc de câteva ori pe an, dacă mă ajută Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

E unul din cele mai frumoase locuri în care am fost din lumea asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns acolo, pentru că e ceva ce nu am mai simțit niciodată. Mi-am curățat sufletul. Am venit alt om.

Când vii de acolo în lumea asta ți se pare că nu mai vrei să stai nicio secundă aici. Acolo nu-ți mai trebuie nici bani. Nu vrei nici avere. Acolo nu mai ai nevoie de nimic”, a mărturisit Nelu Popa despre experiența trăită pe Athos, în exclusivitate pentru FANATIK.