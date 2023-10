Nelu Popa, amenințare serioasă pentru Dan Bursuc! Lovitura dată de saxofonist

Nelu Popa are de gând să devină Dan Bursuc de Ardeal! Celebrul producător care a lansat o serie de nume în lumea manelelor ar putea fi eclipsat de către saxofonist, artistul având un succes tot mai mare în rândul românilor.

Nelu Popa, amenințare serioasă pentru Dan Bursuc!

Nelu Popa și-a dezvăluit planul, în exclusivitate pentru FANATIK! A mărturisit că tot mai mulți cântăreți din Ardeal apelează la el și el îi va ajuta să ajungă mari, să fie acolo unde și-au dorit.

„Tot mai mulți ariști mă contactează pentru a face colaborări cu mine. Ăsta mi se pare un lucru bun, căci am reușit să cresc pe picioarele mele, pe munca mea. Mă bucură foarte tare că lumea vrea să creăm lucruri frumoase.

Apropo de Dan Bursuc, nu știu dacă mă văd chiar la nivelul lui, dar pot să spun că ll apreciez de mic copil. E unul din cei mai valoroși oameni. L-am urmărit și așa, de la distanță. Cred că am învățat ceva de la el. Cred că mulți artiști îi datorează lui succesul. Face lucruri mari pentru artiștii care n-au posibilități. Asta încerc să fac și eu. Vreau să vin în ajutorul persoanelor care poate că la început de drum nu își permit financiar să se lanseze”, a dezvăluit Nelu Popa în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu mă deranjează comparația cu Dan Bursuc. Ba chiar mă onorează. Eu îl apreciez de mic, așa cum am zis. E unul din oamenii care a reușit să facă ceva cu lăutarii. A reușit să îi pună bine pe fiecare dintre ei”, a comentat Nelu Popa.

Ce lovitură a dat fostul colaborator al lui Carmen de la Sălciua

Fostul colaborator al cântăreței și-a dorit să-și deschidă propria casă de discuri în Alba Iulia, acesta fiind unul din cele mai mari vise pe care le-a avut, dincolo de melodiile noi la care lucrează. Țelul a fost îndeplinit, iar decând are propriul studio unde face muzică așa cum vrea, fără să mai depindă de alții, e extrem de căutat.

„Am reușit să îmi deschid cea mai tare casă de discuri la Alba Iulia, unde îs foarte contactat de toți soliștii din nord-vestul țării. Am început să am foarte multe colaborări pe care publicul o să le vadă. Vor fi câteva surprize destul de mari. Am compozitorul meu, compun și eu.

Ne ocupăm și de partea audio, și de video. Lucrez foarte bine cu colegul meu de la orgă, cu Alin. Punem la punct toate detaliile, astfel încât artiștii să se simtă bine și să fie mulțumiți de rezultat, după ce înregistrează la noi”, a mai dezvăluit saxofonistul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nelu Popa a fost, multă vreme, unul din oamenii de bază ai . Apele s-au separat, iar de când nu mai colaborează cu interpreta de muzică de petrecere, Nelu spune că îi merge parcă mai bine ca niciodată.

Piesele sale instrumentale au făcut și fac în continuare . Printre cele mai ascultate și urmărite clipuri ale lui Nelu Popa se numără „Maneaua Sax” (7,3 milioane vizualizări), „Pe pat de bani” (6,5 milioane) și „Maneaua primăverii” (3,3 milioane).