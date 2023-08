Durere de nesuportat pentru iubitul fetei ucise de cea mai bună prietenă la Mangalia. Mesajul disperat al lui Sergiu: “Mi-e dor de tine, iubirea mea”

O crimă înfiorătoare a cutremurat România la începutul acestei săptămâni, o adolescentă omorându-şi prietena cu un cuţit şi ascunzându-i trupul sub o bancă în parc. La mai bine de o săptămână de la înmormânare iubitul celei ucise şi-a strigat disperarea pe reţelele de socializare.

Alina a fost desfigurată de prietena sa

Alina a fost înmormântată în rochie de mireasă, iar iubitul său a purtat în piept o floare de mire în timpul slujbei. Sergiu o aştepta cu nerăbdare pe Alina să revină acasă, la Vaslui, dar faptul că s-a întors în sicriu l-a înnebunit de durere.

“Mi-e dor de tine, iubirea mea”, a scris Segiu, în mediul online. , care i-au trimis mesaje de încurajare.

“Multe putere, Sergiu. Ea te veghează de acolo de sus. Ai grijă de tine și fii puternic pentru Alina” sau “Când îți este dor de ea, amintește-ți că-ți bate în piept. Din sufletul tău nu va dispărea niciodată”, sunt câteva dintre mesaje.

“Of, Doamne, de ce trebuie să iei un copil atât de bun și nevinovat, când am auzit 3 nopți nu am mai dormit deloc, am plâns foarte mult, odihnă veșnică, Alina!”, “S-a văzut și prin mesaje că ai iubit-o. Cât ai întrebat de ea, ai simțit că ceva nu e în regulă”, au remarcat alţi internauţi.

Trupul Alinei a fost găsit în dimineaţa zilei de duminică, 6 august, de un pescar, care a crezut iniţail că e vorba de un câine. “Era sub bancă, pusă acolo ghemuită.

Am crezut că e un câine și când am pus mâna, am văzut că e o persoană. Nu mai respira. Era mutilată, nu i se cunoștea fața. Am avut un șoc foarte mare”, a declarat acesta.

Atât fata ucisă, Alina Elena Ciobanu, cât şi , erau originare din comuna vasluiană Cozmești şi plecaseră la mare pentru a face rost de bani, ele angajându-se cameriste la un hotel din Saturn.

În săptămâna de dinaintea crimei Alina a vorbit de mai multe ori la telefon cu mătușa ei din Cozmești, căreia i s-a plâns că Loredana, cu care împărţea camera la cazare, se comportă urât cu ea.