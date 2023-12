E regretat Nistor la Universitatea Craiova? „S-a dorit o rupere a încuscrelilor!”

Cu toate acestea, Sorin Cârțu nu crede că Dan Nistor e regretat la Universitatea Craiova, echipă care spera să câștige campionatul în acest sezon, însă este departe de aceste ambiții. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a explicat că, deși Dan Nistor este un jucător foarte valoros, în vestiarul Craiovei existau anumite ”încuscreli” care ar fi deranjat.

E regretat Nistor la Universitatea Craiova?

”Nistor, el v-am mai spus, a venit la echipă a avut o perioadă foarte bună, primul an al lui a fost foarte bun. A fost perioada aia când am fost și la titlu. A fost un fotbalist, după care ușor-ușor, la Craiova nu prea te așteaptă lumea. Îl doreau la fiecare meci el să-și pună amprenta pe joc, dacă nu reușea era și el cu o anumită vârstă, sigur obiectiv erau situații ce le puteai înțelege.

Nu există această scuză la Craiova, nu-ți dă nimeni. Încep reproșuri, încep nu știu ce evaluare pe care poți să o faci greșit. Plus, au mai fost și niște situații la echipă pe care cred eu, s-au gândit așa că s-a dorit o rupere a încuscrelilor. El cu Bancu, Vătăjelu cu Ivan, așa mai departe. S-a dorit poate și o chestie din asta, rupere din asta, nu era bine cu rubedeniile într-o echipă.

Sunt discuții din partea, sunt niște familii ai lor, 2-3-4, dar sunt alții care nu văd cu ochi buni o chestie de asta. Nu o luați de bună. E o opinie personală. Nu spun că asta a dorit domnul Rotaru să facă, dar e opinia mea personală”, a explicat Sorin Cârțu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Este un lucru știut că Dan Nistor este nașul lui Nicușor Bancu, de altfel relația de prietenie dintre cei doi fiind deseori celebrată public.

Astfel, pe nimeni nu a mirat când Dan Nistor își declara iubirea pentru finul său, imediat după Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, scor 1-1. ”E normal să mă îmbrățișez cu foștii colegi, e și finul meu Bancu printre ei. Îi spun că îl iubesc, chiar dacă e bărbat. Am făcut lucruri bune acolo, am luat Cupa și Supercupa. Sper ca jucătorii de acum să facă mai mult și poate să câștige campionatul”, declara Nistor.

Mesajul lui Dan Nistor după ce a plecat de la Universitatea Craiova

În momentul în care pleca de la Universitatea Craiova și semna cu Universitatea Cluj, Dan Nistor transmitea un mesaj sec pe rețelele de socializare. ”Vă mulțumesc pentru clipele minunate, a fost o plăcere!”, scria fotbalistul pe Instagram. Mai mulți foști coechipieri alui Dan Nistor reacționau în acele momente și îi urau succes.

”Baftă, fratele meu! Toate cele bune”, scria Andrei Ivan, fiind completat de Bogdan Mitrea. ”Ne vedem în curând, maestro”, scria fundașul, care ulterior a ajuns să fie coechipier cu Dan Nistor și Bogdan Vătăjelu la Universitatea Cluj. Cârcotașii spun că Dan Nistor este un personaj complicat, cu o personalitate puternică, care e greu de ținut în frâu într-un vestiar.

Este regretat Dan Nistor la Craiova?