Ea e adolescenta care nu a luat BAC-ul, dar a dat lovitura la scurt timp. Acum face ce îi place și încasează un salariu generos

Ea e adolescenta care nu a luat BAC-ul, dar a dat lovitura și încasează un salariu mare. Unii dintre absolvenții de liceu care nu au reușit să ia note de trecere la bacalaureat, nu se plâng din cauza acestei nereușite.

Ea e adolescenta care nu a luat BAC-ul, dar a dat lovitura

Mulți dintre aceștia s-au orientat deja către alegerea unei cariere. Printre meseriile preferate se numără cele de hairstylişti, asistenți medicali sau mecanici. Unele dintre acestea

Un exemplu este al unei tinere din București, care deși nu a reușit să ia examenul de bacalaureat, câștigă 8.000 de lei pe lună. Ana lucrează într-un salon de cosmetică din Capitală, potrivit .

„Am dat Bacul, dar am picat la matematică. Mi-a plăcut că este o meserie curată, frumoasă, bănoasă, bineînțeles. Prima dată am început cu codițe împletite, luam 10 lei pe o codiță, acum am ajuns să iau 200, 300 de lei.”, a transmis Ana, conform sursei citate.

Chiar dacă este mulțumită din punct de vedere financiar de meseria pe care o practică, adolescenta spune că va susține din nou examenul de bacalaureat. Totodată, ea își dorește ca pe viitor să urmeze o facultate.

Care sunt cele mai căutate meserii

Potrivit directorului adjunct UCECOM Spiru Haret, cele mai căutate calificări sunt cele de stilist, cosmetician sau cele în domeniul mecanică. „Calificările stilist şi cosmetician, în domeniul mecanică, tehnician optomestrist şi maistru auto.

Pentru domeniul sanitar, asistent medical generalist și asistent balneo-fizioterapie şi recuperare. Tehnicianul optometrist poate avea un venit între 3.000 și 5.000 de lei pe lună”, a transmis Valentina Otulescu, director adjunct UCECOM, pentru Observator.

De asemenea, Agenţia pentru ocuparea forței de muncă (ANFOM) anunță că există peste 60.000 de locuri de muncă. Posturile disponibile sunt de recepționer, bucătar, șofer, tâmplar, sudor sau operator pe calculator/call-center.

