Rezultate finale Bacalaureat 2023. Câți elevi au luat note mari după contestații

La fel ca și în fiecare an, lista finală cu rezultatele la Bacalaureat 2023 va fi afișată pe edu.ro, astfel că absolvenții își vor afla notele chiar în funcție de județ. La fel ca și în fiecare an, aceste note vor fi anonimizate, pentru ca în alți ani părinții s-au plâns că nu vor ca vecinii să știe ce notă are copilul lor.

Rezultate finale după contestații. Când se afișează?

au fost afișate luni, 3 iulie, în jurul orei 11:00, pe platforma bacalaureat.edu.ro. E vorba practic de sesiunea susținută de elevii care au absolvit liceul în perioada iunie-iulie 2023. Cu toate acestea, cei nemulțumiți au avut dreptul să depună contestații până la ora 18:00, în aceeași zi.

ADVERTISEMENT

Aceste contestații vor fi rezolvate până în cursul zilei de 7 iulie, moment în care cei care au depus contestație vor afla cum stau în realitate la final de liceu. Elevii care s-au înscris în acest an la Bacalaureat 2023 au avut drept condiție minimă de promovare a examenului obținerea unei note de 5 la fiecare dintre examene, însă o medie generală de cel puțin 6.

Câți elevi au obținut media peste 6 la Bacalaureat

În urma rezultatelor afișate oficial pe , au promovat Bacalaureatul în 2023 nu mai puțin de 91.245 de candidați, 87.226 candidați din promoția curentă și 4.020 din promoțiile anterioare. În total s-au înscris la BAC 125.352 de candidați, deci o rată de promovare finală de 72.8%.

ADVERTISEMENT

La fel ca și în cazul examenului de Evaluare Națională, o cifră slabă, care arată cât de departe sunt elevii din România de pretențiile anului 2023 în materie de educație. Cu toate acestea, 56 de candidați au promovat Bacalaureatul cu media 10, însă ar putea ca cifrele să fie îmbunătățite după contestații.

au fost afectate serios de acuzațiile de fraudă la câteva școli, fiind deschise dosare penale în acest sens. Pe scurt, ministrul educației Ligia Deca a anunțat că au existat cazuri în care elevi au încercat să copieze cu camere video microscopice, amplasate în nasturi.

ADVERTISEMENT

”În fiecare astfel de caz am făcut investigaţii prin intermediul inspectoratelor, în unele cazuri a fost înlocuită comisia de examen, în alte cazuri am înţeles că Parchetul s-a sesizat. Ceea ce noi trebuie să evităm pe viitor este utilizarea tehnologiei care avansează în unele cazuri, din păcate, afectând integritatea examenelor naţionale.

Înțeleg că multe dintre aceste fotografii au fost realizate cu camere microscopice, aflate în nasture. Este vorba despre căști microscopice, care sunt la nivelul urechii și sunt foarte greu de detectat de către Comisii”, a completat ministrul Ligia Deca. Cei care au fost prinși că ar fi copiat au fost scoși din examen și au pierdut dreptul de susține Bacalaureatul timp de doi ani.

Bacalaureat 2023 pe județe

Așadar, iată rezultatele de la BAC 2023 pentru fiecare județ în parte, după corectarea finală a lucrărilor, în funcție de contestațiile depuse de elevii din întreaga țară. Surprinzător, elevii nu sunt neapărat sigură că vor obține o notă mai bună, pentru că au existat cazuri în care elevii au luat note mai mici după contestație:

ADVERTISEMENT





















































































Calendar admitere facultate 2023

Cei care au reușit în cele din urmă să obțină o notă de trecere la Bacalaureat vor dori, probabil, să ajungă la facultatea dorită. Vor putea să facă acest lucru dacă au obținut o notă acceptabilă, însă nu toți au garantat un loc, nici măcar ”la taxă”. Cert e că admiterea la facultăți se poate face online și fizic în perioada 3-26 iulie 2023. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iulie 2023.

Cu toate acestea, candidații ar trebui să verifice atenți site-urile facultăților pentru că fiecare facultate are un program aparte și cerințe ieșite din comun. De exemplu, unele facultăți vor face admiterea pe baza mediei sau notelor la Bacalaureat, în timp ce alte facultăți, precum cea de Istorie din București, vor cere un eseu motivațional. Mai mult, cei care visează să fie avocați vor susține examen la Drept pentru a ajunge pe băncile instituției.

În România există 66 universități, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și universitățile din București fiind cele mai apreciate și căutate de studenți. Așadar, lesne de înțeles că din sute de specializări diferite în mai multe orașe importante, fiecare absolvent de liceu va trebui să studieze atent pe site-ul facultății respective cum se va derula procesul de înscriere și selecție. La fel de bine candidații trebuie să se pregătească financiar, pentru că vor exista diverse taxe pe acest drum al educației.