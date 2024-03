Ea este femeia care a câștigat de prea multe ori la loto și a intrat în vizorul poliției pentru asta. Autoritățile nu cred că e atât de norocoasă

Amelia, o britanică de 69 de ani, este femeia care a câștigat de foarte multe ori la loto, iar acest aspect a atras atenția poliției. ”Am fost tratată ca o infractoare”, se plânge bătrâna după ultimul câștig.

Amelia, femeia care a câștigat de prea multe ori la loto și a intrat în vizorul poliției pentru asta. Autoritățile nu cred că e atât de norocoasă

reprezintă, fără îndoială, o bucurie pentru orice persoană. Uneori, norocul nu este neapărat un lucru bun pentru jucători. De acest lucru s-a convins o femeie din Marea Britanie.

Amelia Barnham, o britanică în vârstă de 69 de ani, scoate din buzunar 60 de lire sterline . Obiceiul ei a răsplătit-o de nenumărate ori. Ea a câștigat mai multe premii mai mici, în valoare totală de 23.600 de lire sterline.

Recent, britanica a dat din nou lovitura. Pe 3 februarie 2024 a prins 3 numere și a câștigat 800 de lire. Nu a apucat să se bucure de eveniment și nici de bani, pentru moment.

S-a întâmplat asta dintr-un motiv incredibil: autoritățile o cercetează pentru că a câștigat exagerat de des la loto. De profesie contabilă, Amelia, bunică și mamă de a trei copii, încă nu și-a primit câștigurile după ce a prins trei din cele cinci numere la extragerea de luna trecută.

”Acest lucru m-a stresat foarte mult și sunt furioasă. Am fost tratată ca o infractoare. A fost intimidant ca cineva de la poliție să vină la mine acasă. Numerele au fost prinse la extragerea națională. Probabil au crezut că imprimam biletele acasă sau ceva de genul

Nu am avut niciodată această problemă până acum și mă tem că acest lucru va împiedica oamenii să mai cumpere bilete la extrageri”, spune britanica, pentru cei de la .

Britanica: ”Nu voi mai cumpăra niciodată bilete la loto dacă sunt tratată astfel”

În presa din insulă, Amelia a povestit cum au decurs primele momente după ultimul câștig. Femeia spune că a trimis companiei organizatoare a extragerii fotografii cu fața și spatele biletului. A primit un număr de revendicare.

Tot atunci, practic din senin, femeii i s-a spus că un anchetator îi va face o vizită pe 28 februarie. Amelia spune că l-a întrebat pe reprezentantul poliției de ce este nevoită să treacă prin toate aceste verificări.

”Am întrebat de ce am fost investigată. M-a făcut să mă simt foarte neliniştită şi supărată. El (n.r. anchetatorul) a spus că a fost din cauza numărului foarte mare de câștiguri la loto.

A trecut mai bine de o lună de când am câștigat și nu am primi banii. Cred că este revoltător și rușinos felul în care am fost tratată. Nu voi mai cumpăra niciodată bilete la loto dacă voi avea astfel de probleme”, se plânge ”norocoasa” britanică.