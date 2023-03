Ea este femeia care a decis să-și lase barbă la scurt timp după ce s-a căsătorit. Cum arăta înainte de uriașa schimbare

Ea este care a decis să-și lase barbă la scurt timp după ce s-a căsătorit. Cum arăta înainte de uriașa schimbare și de ce a ajuns în această situație. Ce spun specialiștii despre situația prin care trece în prezent.

Ea este tânăra care a fost părăsită de soț după ce și-a lăsat barbă. Cum era înainte să facă această transformare radicală

Mandeep Kaur este tânăra care a fost părăsită de soț după ce și-a lăsat barbă. Femeia originară din Punjab, India s-a căsătorit în anul 2012 cu alesul inimii sale, cu care credea că va rămâne pentru totdeauna, însă după câțiva ani a divorțat.

Motivul care a stat la baza acestei decizii a fost faptul că a început să-i crească păr pe față și nu l-a îndepărtat deloc. Potrivit , așa a ajuns să-i crească o barbă considerabilă, look care a transformat-o radical în fața celorlalți.

Din păcate, partenerul de viață nu a acceptat schimbările prin care trecea femeia și a ieșit din mariaj. Femeia în vârstă de 34 de ani a suferit din această cauză și chiar spune că a intrat în depresie adâncă, motiv pentru care a cerut ajutorul psihologilor.

A apelat imediat la medici specializați și într-un final Mandeep Kaur și-a acceptat părul facial care este mai degrabă o problemă bărbătească. Cadrele medicale susțin că apare rar în rândul femeilor și se numește hirsutism.

Concret, în spatele schimbării radicale prin care a trecut femeia din India se află o afecțiune, fiind vorba de sindromul ovarului polichistic. De vină ar fi și alte afecțiuni hormonale, cum ar fi sindromul Cushing și acromegalia.

Mandeep Kaur, transformată total de barbă

Mandeep Kaur a ajuns ușor-ușor să fie transformată total de și să treacă prin mai multe schimbări în viața personală. În momentul de față, femeia și-a îndreptat atenția către munca agricolă și lucrează pământul cu frații săi.

Totodată, aceasta este foarte atentă la spiritualitate și datorită credinței pe care o are a acceptat faptul că părul nedorit l-a îndepărtat pe fostul soț. În plus, are mai multă încredere în sine și refuză să-și îndepărteze barba.

De asemenea, tânăra susține că nu mai suferă depe urma înfățișării sale, barba și mustața fiind o parte din ea. Mandeep Kaur poartă în permanență pe cap un turban, în lipsa lui putând trece drept un simplu bărbat.