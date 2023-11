Ea este femeia care împodobește anual 26 de brazi de Crăciun în casă. Are nevoie de 3 luni la dispoziție pentru a fi gata de sărbători, iar motivul e unul surprinzător

O femeie are un obicei bizar. În fiecare an împodobește 26 de brazi de Crăciun Trei luni îi sunt necesare ca să pună în practică acest fapt. Mulți se miră de gestul ei, dar are o explicație. Care este motivul care o determină să procedeze astfel?

Femeia care împodobește 26 de brazi de Crăciun anual. Care este motivul

O femeie a luat prin surprindere mai multe persoane, de pe un grup de facebook. Mel Issa , cu nici mai mult, nici mai puțin de 26 de brazi. Aceștia sunt împodobiți de trei luni.

Mel Issa a început împodobirea celor 26 de brazi de Crăciun de la 1 septembrie. ”În sfârșit mi-am ridicat toți copacii. Am 26 de copaci complet decorați”, a scris Mel Issa pe grupul de facebook

Mulți membri au lăudat-o pentru gestul ei și cred că merită premiată. De altfel, unii au spus că niciodată nu au mai văzut brazi atât de frumos decorați pentru perioada Crăciunului. Totodată, unii cred că la mijloc este vorba despre o pasiune a femeii.

”Mel merită premiul anului pentru decorarea copacului”/ ”Nu am văzut niciodată copaci mai frumoși. Fiecare și fiecare este uimitor!”/”Aceasta este cu siguranță o muncă de dragoste!! Toate sunt atât de frumoase!! Trebuie să-ți ia ceva timp pentru a face asta”/”Omg, ești nebun! Dar genul minunat de nebun, totul este frumos!”, sunt o parte dintre reacțiile la postarea femeii.

Femeia depozitează brazii la subsol după Crăciun

Mel Issa a dezvăluit și că are o cameră mare la subsol unde ține acești brazi de Crăciun. Tot aici păstrează și fiecare decorațiune specifică sărbătorilor de iarnă. Pe lângă toate acestea, gestul femeii a stârnit și multe semne de întrebare.

Unii internauți și-au pus semne de întrebare legate de motivul care o împinge la a împodobi, anual, 26 de brazi în toată casa. Fiecare pom are o tematică diferită, fiind împodobit altfel decât celălalt. Mel a dezvăluit că pur și simplu adoră Crăciunul, de aceea intră atât de devreme în atmosfera lui.

În magazine s-au pus în vânzare produse specifice perioadei încă din octombrie. De altfel, Romsilva pregătește în acest an, pentru vânzare, peste 20.000 de pomi de Crăciun, care se vor găsi în piețe.

”Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, scoate spre vânzare peste 20 de mii de pomi de Crăciun în sezonul sărbătorilor de iarnă. Din cei 24.796 de pomi de Crăciun care vor fi puși pe piață prin intermediul ocoalelor silvice de stat,17.569 bucăți sunt produși în pepinierele silvice ale Romsilva, în cadrul unor culturi specializate, iar 7.227 provin din lucrări silvice autorizate, în urma cărora se extrag exemplarele din regenerările naturale unde există o densitate excesivă.

Majoritatea pomilor de Crăciun oferiți spre vânzare în acest an sunt din specia brad, 18.898, iar diferența de 5.898 de bucăți sunt din specia molid sau alte specii de rășinoase”, a transmis Romsilva într-un comunicat.