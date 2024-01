Ea este femeia căreia nimeni nu i-ar da vârsta reală. Imaginile postate de aceasta au devenit virale pe internet

Ea este femeia căreia nimeni nu i-ar da vârsta reală. Emily Skye adoră fitness-ul, iar rezultatele se văd și ele. O mulțime de persoane au rămas uimite când au aflat câți ani are aceasta.

Emily Skye este femeia căreia nimeni nu i-a da vârsta. Aceasta a adunat nu mai puțin de 2,7 de milioane de urmăritori pe Instagram. Vorbește deschis despre fitness și de asemenea, le dă și sfaturi urmăritorilor ei.

Totodată, aceasta are un stil aparte când vine vorba de sfaturi, dar și de antrenamente. Nu e de mirare, deci, de ce atât de multe persoane au ales să o urmărească și să țină cont de recomandările ei.

În ciuda comunității generoase însă, puțini ar fi ghicit ce vârstă reală are femeia. Emily Skye și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Aceasta a publicat mai multe imagini alături de partenerul ei de viață. Iar

Trebuie menționat faptul că aceasta este și mamă. Tocmai din acest motiv, surpriza pentru internauți a fost una și mai mare. Ce vârstă reală are femeia care arată de-a dreptul impecabil?

Internauții au rămas uimiți când au aflat câți ani are

Emily Skye a împlinit 39 de ani. Deși mulți s-ar fi gândit că aceasta nu are mai mult de 30, surpriza a fost una cu adevărat mare. “Am fost foarte fericită: “Încă un an mai în vârstă, dar încă nu mai înțeleaptă! Am intrat acum în ultimul an al anilor 30 murdari! Wow, ce călătorie a fost până acum!”, a fost mesajul postat de aceasta.

Iar comentariile au început să curgă. Nu puțini au fost cei care au rămas uimiți când i-au aflat vârsta reală. Unele persoane au spus că cel mai probabil este vorba despre o greșeală.

Altele în schimb i-au făcut complimente . “Nu se poate să ai 39 de ani! Nu au greșit data nașterii tale, dragă? La mulți ani! Îți trimit multă dragoste și urări de bine!”.

“În prima jumătate a vieții noastre, ne punem straturi pentru a ne potrivi și a ne conforma. În a doua jumătate începem să ne dezbrăcăm de aceste straturi grele pentru a dezvălui cine suntem cu adevărat.

Timpul a descoperit cele mai frumoase părți ale tale. Bucură-te, pentru că anii 40 vor fi deceniul tău cel mai eliberator”, au fost două dintre comentariile primite.