Și-a scos câinele la plimbare, dar a făcut o descoperire șocantă în iarbă. Imaginile postate de o femeie au devenit virale pe internet

O femeie a ieșit să-și plimbe câinele pe traseul sau obișnuit, dar a observat că ceva se ascunde în iarbă. A așteptat să vadă ce se întâmplă și a sfârșit prin a cere ajutorul unei prietene. Ce descoperire a făcut.

Descoperirea făcută de o femeie care își plimba câinele

Samantha a trecut printr-o experiență surprinzătoare într-o zi care nu părea cu nimic diferită de celelalte la început. Femeia a ieșit să-și plimbe câinele, pe Tonks, prin natură.

Dar la puțin după aceea, a observat o mișcare neobișnuită într-un tufiș și s-a apropiat să vadă ce se întâmplă. Inițial a crezut că este vorba despre o creatură sălbatică și a pus imediat mâna pe telefon pentru a filma.

Rapid, a conștientizat că este vorba despre un iepure, dar nu putea fi unul sălbatic. Samantha s-a putut apropia de în iarbă, iar acesta părea să aibă încredere în ea.

„Atunci când am văzut animalul mi-am dat seama imediat că nu este vorba despre un iepure sălbatic, însă m-am gândit că ar putea să fie o marmotă comună. Nu avea silueta potrivită și nici mișcările specifice pentru un iepure sălbatic.

În momentul în care m-am apropiat, am văzut urechile atârnând, dar și faptul că nu a fugit de mine. Se purta ca și când nu i-ar fi fost teamă, lucru ce a fost clar pentru mine că am de-a face cu un iepure domestic”, a dezvăluit femeia, conform

L-a luat acasă

Fata nu putea să lase micuțul iepure acolo, mai ales că acesta s-a și ținut după ea, astfel că a decis că trebuie să-l ia acasă. L-a prins cu ajutorul unei cuști și a numit Fig Newon.

Ea a cerut chiar și ajutorul unei prietene pentru a se asigura că își îngrijește cum trebuie noul prieten necuvântător. Acum, acesta este bine împreună cu noua sa familie și se bucură de toată atenție stăpânei sale.

„M-a lăsat să mă apropii, apoi a făcut câțiva pași. Am început să mă mișc mai început, ca să nu sperii iepurele, dar acesta a fugit în pădure. Am sunat-o pe prietena mea, Rachael, care are iepuri, ca să mă ajute cu sfaturi.

La un moment dat, am văzut cum iepurele apare din nou în raza mea vizuală, urmându-mă pe cărare. A fost atât de clar pentru mine că iepurele vrea să fie ajutat, nu lăsat singur acolo. M-am apropiat și l-am lăsat pe iepure să se apropie de mine”, a mai spus tânăra.