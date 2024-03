Ea este Petra Pintelei, tânăra nevăzătoare care îți arată ca tu nu ai, de fapt, probleme. Știe șase limbi străine, folosește laptopul mai bine ca tine și se machiază singură

Petra Pintelei este tânăra nevăzătoare care a cucerit internetul și care are o poveste de viață emoționantă. Femeia știe șase limbi străine, folosește laptopul foarte bine și se machiază singură.

Petra Pintelei, tânăra nevăzătoare care îți arată că nu ai, de fapt, probleme. Cunoaște șase limbi străine

Deși vede doar 5%, Petra Pintelei poate vedea mai mult decât persoanele care au vederea perfectă. Viața de zi cu zi poate fi o provocare pentru ea, însă dă dovadă de ambiție, curaj și putere.

Petra din naștere, dar se bazează foarte mult pe simțul auditiv. Încă din copilărie, mama ei și-a dat seama că are potențialul de a învăța, așa că a început să studieze limbile străine. Astfel, tânăra știe să vorbească engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă și turcă.

“Simțul auditiv a preluat foarte mult din ce văzul trebuia să-mi ofere. Și atunci sunetele diferite, mai ales cele ale limbilor străine și muzica, au fost lumea mea de imaginație, de joacă, de împlinire a dorințelor.

Și am făcut cursuri de limbi străine. Mama mea a văzut că am acest potențial de a învăța și m-a expus limbilor străine. Am învățat să mă exprim mai ușor pentru că le-am învățat de copil”, a povestit tânăra în .

“Mama este cea mai frumoasă doamnă pe care am văzut-o vreodată. Și spun că am văzut-o pentru că eu pe mama o văd într-un anume fel. Este o persoană foarte elegantă și prezentabilă. Are finețe. Și are o voce superbă. Când eram mică, îmi citea tot. Întotdeauna mi-a descris lucrurile. Vocea ei mă călăuzește”, a mai spus Petra.

În copilărie, mama ei a îndemnat-o să meargă în excursii cu colegii și profesorii pentru a învăța să se descurce singură. Acest lucru a ajutat-o foarte mult, dat fiind faptul că acum face foarte multe lucruri.

Unde lucrează Petra Pintelei și cum arată o zi din viața ei

Petra a spus că își dorește să fie independentă și , astfel că are un loc de muncă și merge la serviciu cu metroul. Tânăra de 30 de ani lucrează ca funcționar public în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii.

De asemenea, Petra are și un baston alb care vibrează, dar și un GPS de care se folosește pentru a se orienta. Tânăra este pasionată de mișcare, așa că merge regulat la sală. În plus, la job lucrează de pe calculator și se descurcă foarte bine.

“Eu am dorit să fiu o persoană independentă. Acest lucru nu înseamnă, ca nevăzător, să mergi pe stradă cu un baston alb. A fi independent înseamnă a-ți trăi viața cu toate provocările și încercările.

O zi tipică din viața mea arată așa: mă trezesc, îmi fac rutina și mă pregătesc pentru muncă. Eu sunt angajată, lucrez în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii.

Sunt funcționar public. Pe scurt asta înseamnă că fac hârtii, pe larg înseamnă că mă ocup de tot ceea ce înseamnă informații în domeniul persoanelor cu dizabilități, proiecte sociale, informații despre lege, drepturi etc. Lucrez pe calculator.

Mă duc cu metroul la muncă. Merg cu un baston alb care și vibrează. Am și un GPS și mă mai orientez așa. De asemenea, am colegi cu care îmi coordonez drumul și ne găsim pe la metrou și mergem împreună. Merg și la sală. Iubesc mișcarea”, a mai spus Petra.

Petra a învățat să se machieze singură. Deși nu poate realiza machiaje profesionale, se descurcă cu cele de bază, însă are nevoie de ajutor pentru a alege culorile.

“Astăzi eu m-am machiat. Eu am vrut întotdeauna să mă machiez auzind despre machiaj. Am vrut să învăț să mă machiez. Nu pot însă să fac machiaj elaborat. Când aleg culorile pentru machiaj, cer ajutorul mamei”, a explicat ea.