Ea este soția lui Florin Piersic. Cum arată Anna Török acum. Imagine rară

Iată că soția lui Florin Piersic, Anna Török, este o apariție destul de rară. Puțini știu cum arată, de fapt, partenera de viață a marelui actor. O imagine publicată recent însă, îi va surprinde poate pe mulți.

Cum arată soția lui Florin Piersic, Anna Török

Florin Piersic este unul dintre cei mai apreciați actori din România. Iar recent, acesta și-a serbat și ziua de naștere. Florin Piersic a împlinit pe 27 ianuarie 88 de ani și a avut grijă să aibă într-adevăr o zi specială.

Marele actor a ajuns pe scenă cu spectacolul ‘Străini în noapte’ la Constanța. De altfel, acesta a fost întâmpinat și de fostul ministru secretar de stat, Ion Antonescu, la Hotelul Marshal Garden din București.

Iar după cum era de așteptat, la marele eveniment a fost prezentă și soția lui Florin Piersic. Anna Török apare rar în public. Ea este însă o femeie cât se poate de elegantă și de distinsă.

Menționăm faptul că marele actor a mai fost căsătorit de câteva ori. Astfel, Tatiana Iekel a fost soția lui Florin Piersic în primă fază. Aceasta i-a dăruit marelui actor un băiat, pe nume Florin.

A urmat apoi mariajul cu Anna Szeleș, din urma căruia a rezultat cel de-al doilea băiat, Daniel. Ultima soție a lui Florin Piersic a fost cerută în căsătorie în anul 1993. Cei doi s-au cunoscut în anul 1986, într-un avion.

Gheorghe Turda, prezent la ziua de naștere a lui Florin Piersic

Și se pare că . Chiar și așa, ea a atras toate privirile la ziua de naștere a soțului ei. Iar printre invitați s-a numărat și Gheorghe Turda.

Artistul a cântat mai multe piese, iar evenimentul a fost unul cu adevărat plăcut. Într-un interviu acordat pentru viva.ro, cântărețul povestea faptul că Florin Piersic îi este prieten bun și de altfel au o mulțime de amintiri împreună.

„Cele mai frumoase amintiri legate de Florin Piersic le am din America, în 1990. Am fost în turneu cu Aristide Buhoiu, Maria Ciobanu, Dumitru Fărcaș și Florin PIersic. Spectacolul s-a intitulat ‘Careul de ași’.

Am fost la San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, peste tot în orașele mari, cu mulți români. Nici nu visau anumiți artiști să bântuie pe vremea aceea în America. Cu timpul s-au stricat lucrurile și acolo”, a declarat Gheorghe Turda, pentru .

Artistul a mai dezvăluit că i-a cântat lui Florin Piersic trei programe de ziua sa. De asemenea, cei doi au cântat împreună și o melodie care le amintește de perioada petrecută în Statele Unite.

„Împreună cu el, am cântat melodia pe care am interpretat-o la Hotelul Hilton de la Los Angeles, în 1991. Ea se numește ‘Măi prietene, eu și tu’. Aceasta am cântat-o amândoi la ziua lui Florin Piersic. A fost și doamna Anna Torok, soția aniversatului”, a mai declarat Gheorghe Turda, pentru viva.ro.