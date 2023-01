Anna Torok, soția lui Florin Piersic, apariție rară în public. Cât de frumoasă este a treia soție a actorului

Soția celebrului Mărgelatu a bifat recent o apariţie rară în public. Cât de frumoasă este care și-a aniversat ziua de naștere vineri, 27 ianuarie. Femeia este o persoană extrem de discretă.

Anna Torok, partenera actorului Florin Piersic, imagini unice. Cum arată cea de-a treia soție a artistului și cum s-au cunoscut

Anna Torok este femeia alături de care Florin Piersic și-a refăcut viața amoroasă după două mariaje eșuate. Marele actor a fost căsătorit cu Tatiana Iekel, care i l-a dăruit pe Florin Piersic Jr., și cu Anna Szeles cu care are încă un fiu pe nume Daniel.

Artistul este însurat din anul 1993 cu cea de-a treia parteneră care este o prezență elegantă, rafinată și care nu dorește să apară în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea i-a fost alături la lansarea cărții autobiografice.

Viața este o poveste este cartea care a fost lansată chiar de ziua de naștere a acesteia, pe 10 decembrie 2022. Îmbrăcată într-o ținută neagră, formată dintr-o fustă plisată și o cămașă, Anna Torok nu a trecut neobservată.

lui Florin Piersic a dat dovadă de gust și rafinament datorită șiragului de perle de la gât. De asemenea, fosta contabilă nu l-a pierdut din ochi pe renumitul actor și l-a ascultat când își depăna amintirile.

Vedeta și cea de-a treia parteneră de viață s-au cunoscut în anul 1986 într-un avion. Șapte ani mai târziu își uneau destinele și ajungeau să fie de nedespărțit.

Florin Piersic, despre cartea lansată recent

Florin Piersic a subliniat că în cartea lansată în urmă cu mai bine de o lună nu au putut intra toate amintirile pe care le-a adunat. Totodată, actor a mai adăugat că nu mai este dispus să scrie și alte manuscrise.

Artistul a precizat la momentul respectiv că partenera de viață alături de care locuiește la Cluj-Napoca nu a citat cartea sa. Decizia a fost luată datorită unui sfat primit de la o bună cunoștință de-a vedetei în vârstă de 87 de ani.

„La îndemnul unei foarte bune cunoştinte am ajuns să pun şi eu pe hârtie ce am scris. Dar trebuie să mă înţelegeţi, nu au putut intra într-o singură carte toate amintirile. Că dacă ar fi intrat tot, ar fi fost mult mai groasă cartea.

Dar eu nu am scris-o, ci am povestit-o. Pentru că eu nu am scris gândind ce să scriu, ci am povestit.Vorbele mele sunt poveşti din memorie. Este prima şi ultima mea carte”, a spus Florin Piersic pentru .