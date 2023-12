Ea este stewardesa care a supravieţuit după o cădere de la 10.000 de metri. E minune ce s-a întâmplat la doar câteva luni

O stewardesă a rămas în istorie după ce a supraviețuit unei căderi în gol de la 10.000 de metri. Vesna Vulovic, originară din Serbia, a sărit din avionul în care se afla pentru a-și salva viața. Se întâmpla în anul 1972, când aeronava era pe cale să intre în coliziune directă cu lanțul muntos din fosta Cehoslovacie.

Vesna Vulovic, stewardesa care a supraviețuit unei căderi de la 10.000 de metri

În momentul când a simțit că avionul se va prăbuși, Vesna Vulovic era în partea din spate a aeronavei și s-a hotărât să sară fără o parașută. În timp ce pasagerii și responsabilii de zbor , Vesna Vulovic a scăpat cu viață în urma demersului său curajos.

Stewardesa a uimit multă lume prin supraviețuirea sa având în vedere și că s-a lovit de crengile copacilor. Mulți cred că norocul său a fost stratul de zăpadă care era gros în zona unde a căzut. Totodată, șansa sa a fost și Bruno Honke, un pădurar local.

Bruno Hoke a auzit-o țipând pe stewardesă, pe timp de noapte, în timp ce cădeau restul fragmentelor din avion. Bărbatul a alertat autoritățile, iar medicii au transportat-o pe femeie la spital. Vesna Vulovic a fost dusă la o unitate medicală din Praga, iar aici a intrat în comă.

Doctorii nu-i mai dădea nicio șansă Vesnei de a mai trăi, după ce, pe lângă răni și fracturi, mai avea și o hemoragie intracraniană și amnezie totală. Zece luni a stat în comă însoțitoarea de zbor, iar într-o zi, ca printr-o minune, s-a trezit.

Vesna Vulovic, uimită la rândul său de supraviețuirea sa

Situația Vesnei Vulovic a devenit cunoscută în întreaga lume. După ce și-a revenit din comă, femeia a fost contactată de jurnaliști pentru a oferi declarații despre ceea ce i s-a întâmplat. În anul 2008, într-un interviu pentru New York Times, Vesna spunea că, într-adevăr,

”Sunt ca o pisică. Am avut nouă vieți. Nimeni nu se aștepta să supraviețuiesc. Am fost ruptă, iar doctorii au reușit să mă refacă. Accidentul m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu. M-a făcut și un om optimist, pentru că dacă poți supraviețui la ceea ce am supraviețuit eu, poți supraviețui la orice.”, spunea Vesna Vulovic pentru

Vesna Vulovic nu mai știa nimic de căderea sa după ce și-a revenit din comă. A rămas surprinsă de ceea ce i se spunea de către cei din jur, iar cu timpul a reușit să-și aducă aminte. Evenimentul i-a adus, de altfel, o notorietate care a implicat-o în diferite evenimente politice și care stârneau controverse în perioada regimului comunist. Astăzi, Vesna nu mai este, căci a murit pe 23 decembrie 2016, la 66 de ani.

”Dacă ne întoarcem la izolarea întunecată a anilor Milosevic, va fi un dezastru pentru această țară (Serbia, n.r). Nu mă gândesc la accident în fiecare zi. Sunt puternică, dar politica din țara asta mă obosește. Inima mea nu poate suporta mult mai mult. Mi-a fost de ajuns”, mai preciza Vesna Vulovic.