Ea este tânăra care a slăbit 88 de kilograme. A trecut printr-o transformare totală

Ea este femeia care a dat jos 88 de kilograme. A suferit o , uimind pe toată lumea cu determinarea sa, după ce timp de doi ani a economisit și a adunat bani care au avut în cele din urmă altă destinație decât cea inițială.

A decis să facă acest pas după ce a fost ținta glumelor și a răutăților celor din jur, care apăreau mereu pe baza greutății sale considerabile. Tânăra pe numele său Scarlet Black ajunsese să cântărească 158 de kilograme.

În prezent, are greutatea ideală, după ce a slăbit 88 de kilograme. Banii strânși pentru operația de micșorare a stomacului erau meniți pentru cumpărarea unei locuințe, însă bullyingul a făcut-o să ia cu totul altă decizie.

A cheltuit 30.000 de lire sterline pentru intervenția chirurgicală care avea să-i schimbe radical viața. Imediat, efectele au început să se observe și a slăbit enorm. Transformarea sa i-a luat prin surprindere pe toți.

Mulți au fost și mai uimiți când au aflat că Scarlet Black nu se oprește aici. Ulterior, a decis să topească excesul de grăsime și pielea lăsată și a recurs la mai multe operații estetice. Și-a făcut implant mamar și fesier pentru a avea posterior în stil Brazilian.

Cum a ajuns să piardă controlul asupra greutății sale

Scarlet Black a povestit cum a ajuns să piardă controlul asupra greutății sale. Totul s-a petrecut în perioada pandemiei de coronavirus, chiar în timpul lockdown-ului, când a comandat porții enorme de mâncare.

„Mereu mă îngrășam mult și repede, țineam diete și iar mă îngrășam semnificativ. Eram prinsă într-un cerc vicios din care nu puteam să ies. A început pandemia și perioada de lockdown.

Faptul că am stat mai mult în casă m-a făcut să comand mai multe alimente de tip fast food și meniuri bogate în calorii. Am mâncat mai mult și am făcut mai puțină mișcare. Mâncam porții de mâncare potrivite pentru o familie întreagă.

La o singură masă mâncam o pizza, pâine cu usturoi, pui prăjit cu cartofi wedges și beam în jur de un litru și jumătate de cola, apoi serveam niște dulciuri. Erau și zile când mâncam fast food dimineața, la prânz și seara.

Sănătatea mea se deteriora rapid. Am auzit despre gastric sleeve și asta a fost salvarea meaa ”, a mărturisit tânăra care este influencer, pentru . După ce a slăbit a început să facă sport și are un corp foarte bine tonifiat.