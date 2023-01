Ecaterina Ladin, Dalida din Las Fierbinți, a decis când se retrage din actorie: „Am plâns. Am zis că nu mai fac asta niciodată”

Ecaterina Ladin este fericită cu ceea ce face. Este o actriță de succes iar fanii o iubesc pe Dalida din Las Fierbinți, însă totul are un cost. Vedeta a spus că se gândește să se retragă din carieră.

Ecaterina Ladin a dezvăluit că a petrecut Crăciunul și Revelionul acasă. , actrița nu a apucat să se organizeze și să plece în mult dorita vacanță în Zanzibar.

În plus, atât ea, cât și unul dintre băieții săi au fost răciți, astfel că perioada liberă a fost petrecută acasă. Asta nu a deranjat-o pe „Dalida” care spune că oricum petrece prea puțin timp cu

Când nu e la filmările serialului Las Fierbinți, se află pe scena teatrului. Deși asta îi aduce o mare satisfacție, actrița în vârstă de 39 de ani se gândește deja la momentul retragerii.

„Iubesc prea mult ce fac și din câte cred eu îmi și iese și nu vreau să schimb nimic. Tot în actorie aș mai adăuga, aș mai face un film. Dar nu prea am timp să mai fac. Aș mai vrea să fiu în încă un musical cum e Mama Mia. Plăcerea este prea mare.

La 55 de ani, mă gândesc eu, așa, să mă retrag din activitate. Undeva în Grecia, pe o insulă, o tavernă mică acolo, câteva camere de închiriat și să stau dimineață așa…”, a povestit Ecaterina Ladin, în emisiunea Vorbește lumea.

Care este cel mai mare sacrificiu pe care Ecaterina Ladin îl face în numele succesului

Gândurile actriței din Las Fierbinți sunt alimentate de ideea că pierde momente importante din viața băieților săi, acesta fiind cel mai mare sacrificiu făcut pentru carieră.

„Îl fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și să nu dorm, pentru că sunt perioade în care dormi foarte puțin și atunci ești nervos, și irascibil, nu reușești să faci tot ce-ți dorești sau ce ți-ai pus în plan să faci în ziua respectivă”, a explicat „Dalida” din Las Fierbinți.

Ecaterina Ladin a povestit că a pierdut momentul în care fiul său cel mare a făcut primii pași, pentru că se afla la filmări, iar asta a supărat-o foarte tare.

„Dar asta e, că nu stau cu copiii mei destul de mult. Țin minte că eu nu am văzut primul pas al primului băiat al meu, al lui Marcu. Era la nașa noastră, eu eram la filmare.

Și e mă sună atât de încântată și atât de fericită: ‘A mers. A făcut primii pași’. Și eu zic: ‘De ce mă suni? De ce-mi spui asta? Eu n-am văzut primii pași ai copilului meu’.

Am plâns de am rupt. Am zis că nu mai fac asta niciodată”, a povestit Ecaterina Ladin.