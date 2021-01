Edi Iordănescu a schimbat total fața CFR-ului! Posesie de tiki-taka în meciul în care a ratat locul 1: 83%!

Edi Iordănescu și-a impus filosofia de joc și CFR-ul încearcă, meci de meci, să-și schimbe stilul. Cea mai bună dovadă e posesia de la meciul cu Astra Giurgiu, unde chiar dacă ardelenii au ratat șansa de a urca pe primul loc, au avut o posesie zdrobitoare în partea a doua: 83%.

CFR Cluj începe să arate o altă față odată cu venirea lui Edi Iordănescu și asta s-a văzut chiar de la primul meci din 2021, cu Academica Clinceni, scor 3-1, când tehnicianul a fost foarte mulțumit de jocul ofensiv al echipei.

Chiar dacă CFR a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Astra Giurgiu, statisticile partidei sunt impresionante, iar campioana României pare pe un trend ascendent.

CFR Cluj a făcut tiki-taka cu Astra Giurgiu: 83% posesie după pauză, 73 la sută per total!

CFR Cluj a ratat șansa de a urca pe primul loc, însă a impresionat la capitolul posesie, după ce a surclasat-o pe Astra Giurgiu, la fel ca Barcelona în vremurile ei bune. Bineînțeles, păstrând proporțiile. CFR Cluj a suprins la meciul din Gruia și a avut o medie de 73% posesie împotriva giurgiuvenilor.

Dacă în prima repriză elevii lui Edi Iordănescu au avut „doar” 62% posesie față de Astra Giurgiu, în repriza a doua, clujenii au ridiculizat-o pe Astra: 83% – 17%, lucru extrem de atipic pentru campioana României, obișnuită de Dan Petrescu cu un stil diferit de joc, care nu se bazează pe posesie prelungită.

De altfel, în ciuda rezultatului, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de jocul prestat de fotbaliștii săi: „Am avut un joc pozitiv, am construit, am avut ocazii. Am ajuns de multe ori în ultima treime adversă, în careul lor. Am finalizat situațiile, dar am avut multă neșansă la golul primit, venit pe fondul unui joc bun al nostru”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj la finalul partidei cu Astra.

Schimbare importantă la CFR Cluj față de perioada Dan Petrescu

Cifrele statistice din meciul cu Astra Giurgiu sunt cu atât mai importante cu cât în perioada în care Dan Petrescu era antrenor la CFR Cluj, echipa sa avea o posesie mult mai slabă, cu partide de echilibru evident în ceea ce privește mingea.

Edi Iordănescu și-a propus peste tot pe unde a antrenat să transforme jocul propriilor echipe. Exact ce face de două luni și la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre acest lucru și la finalul partidei cu Astra Giurgiu

„Toate echipele mele sunt pozitive. Echipa asta are calitatea necesară. Sunt repere noi, alte mișcări în teren, altă dinamică, e nevoie de timp. Chiar și așa, noi am avut inițiativă, ne-am fixat adversarul jos. Am avut circulația mingii, am împins jocul, am atacat pe flancuri" – Edi Iordănescu, antrenor CFR Cluj

Insistența lui Edi Iordănescu pentru această filosofie de joc s-a văzut și la partida cu Hermannstadt, câștigată cu 3-1, când repeta parcă obsesiv: „Asta e ceea ce îmi doresc ca stil de joc, dar în final rămân punctele și ne bucurăm pentru victorie. Am arătat caracter și pot să laud jocul echipei”, a mai spus Iordănescu.