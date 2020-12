Edi Iordănescu, prezentat oficial la CFR Cluj: „Vin cu entuziasm şi energie”. Video

Edi Iordănescu este noul antrenor al lui CFR Cluj, așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate încă de miercuri seara. Campioana a făcut anunțul pe site-ul oficial alături de un prim mesaj al lui Iordănescu către suporteri, în care declară că va aduce entuziasm și energie în cadrul lotului.

Iordănescu a mai fost antrenor la CFR în 2018, despărțindu-se după doar 3 etape de echipa ardeleană, cucerind însă Supercupa.

Acesta a antrenat-o ultima oară pe Gaz Metan, unde în 42 de meciuri în total a obținut 18 victorii, 12 egaluri și a suferit 12 înfrângeri.

Edi Iordănescu, prezentat oficial la CFR Cluj: „Vin cu entuziasm şi energie”

„Mă bucur să fiu din nou aici. Mulțumesc patronatului și conducerii pentru încrederea arătată. M-am întors la Cluj pentru că am încredere deosebită în acest grup de jucători, am încredere deosebită că acest club poate să își continue traiectoria ascendentă!

A mai fost un episod, acum doi ani şi ceva, care s-a terminat mai repede decât ar fi fost normal. Am rămas cu un trofeu frumos, primul trofeu pentru mine. A fost o experienţă constructivă, am învăţat. A fost o dezamăgire, m-a afectat pe moment.

Este un moment extrem de delicat. Echipa nu traversează din punct de vedere sportiv o perioadă bună. Calendarul este extrem de încărcat, sunt cinci jocuri în 18 zile şi foarte puţin timp la dispoziţie. Orice antrenor şi-ar dori ca pauza competiţională să fie momentul în care să preia o echipă, dar mi-am asumat toate aceste lucruri. Vin cu entuziasm şi energie, după un antrenor pe care îl apreciez extrem de mult. Pentru noi, valul tânăr, Dan Petrescu poate să fie un exemplu, a făcut performanţă.

Nu am avut niciun moment în care să preiau o echipă şi să o las mai jos decât am luat-o. La toate echipele unde am lucrat, traiectoria a fost una bună. CFR este un club care îţi oferă condiţiile necesare şi lotul atât de bun încât e clar că aspiri la trofee. Ţinând cont că s-a ieşit prematur din Cupă, nu ne rămâne decât să ne luptăm pentru câştigarea unui nou titlu şi să jucăm această carte care pare imposibilă la prima vedere, să încercăm din nou o calificare în primăvara europeană”, a declarat Edi Iordănescu, noul antrenor al lui CFR Cluj,

Marius Bilașco: „Este o performanță dacă ajungem în primăvara europeană”

„E o performanţă dacă ajungem în primăvara europeană. Nu s-a impus să ajungem acolo, să facem minuni. Acum că am schimbat antrenorul, factorul mental e esenţial, aici va munci antrenorul.

Nu ai timp să faci altceva, avem un număr limitat de jucători pe lista UEFA, iar după plecări şi accidentări, lista a devenit tot mai scurtă. Ce e important e că am ajuns la ultima partidă să fim pe mâna noastră, iar dacă obţine calificarea e un bonus.

Cu Young Boys nu am gestionat bine acea partidă, mergea spre victoria noastră, aveam 1-0, am luat gol dintr-un out. Acolo a fost una din supărările noastre, puteam lua atunci o opţiune de calificare”, a declarat la Look, Marius Bilașco directorul sportiv de la CFR Cluj,