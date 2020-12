Edi Iordănescu se teme de Universitatea Craiova: „Este o candidată serioasă şi îndreptăţită pentru titlu“. Video

CFR Cluj – Universitatea Craiova este derby-ul ultimei etape din 2020. Edward Iordănescu, antrenorul gazdelor, a vorbit la conferinţa de presă premergătoare partidei despre confruntarea care va avea loc pe 22 decembrie, de la 21:00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul campioanei a subliniat faptul că echipa olteană este una de calitate, o candidată serioasă la titlu şi a amintit că, la ultima vizită la Cluj, trupa din Bănie a plecat cu toate cele trei puncte.

Edi Iordănescu a tras un semnal de alarmă că adversarul nu trebuie judecat după ultimul rezultat, înfrângerea 0-2 cu FCSB, şi a punctat faptul că oltenii şi-au creat ocazii importante în meciul respectiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, despre Universitatea Craiova: „Îi consider o echipă extrem de valoroasă“

În opinia antrenorului campioanei, Craiova este o echipă extrem de valoroasă, cu jucători buni în toate compartimentele. El i-a scos în evidenţă pe Pigliacelli, Bancu, Nistor şi Cicâldău.

În ciuda problemelor de lot, CFR Cluj speră la o victorie care i-ar putea face vacanţa mai liniştită. Nu este exclusă nici varianta unor modificări la nivelul „primului 11“, decizia finală urmând a fi luată în ziua jocului.

ADVERTISEMENT

„Ne aşteptăm la o partidă extrem de dificilă. Ar fi o greşeală ca opinia publică să rămână influenţată de ultimul lor rezultat. Îi consider o echipă extrem de valoroasă, cu multă calitate individuală. O echipă rănită, iar asta o face şi mai periculoasă. Am datoria să nu cad în capcană, să analizez obiectiv şi echilibrat. Craiova a făcut o prima repriza cu FCSB chiar bună, în care a creat, a produs ocazii. Putea şi să deschidă scorul. Este o candidată serioasă şi îndreptăţită pentru titlu. Trebuie să fim eficienţi şi să producem un rezultat pozitiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E posibil să aibă în subconştient şi aspectul revanşei, dar să fim obiectivi şi să spunem că sezonul trecut, aici, la Cluj, au câştigat, s-au impus. Mă aştept la un joc disputat şi greu pentru noi. Vin cu dorinţa de a produce un rezultat bun şi de a spăla impresia cu FCSB.

Au un antrenor cu care am avut anumite contre în trecut, dar pe care sincer, din punct de vedere profesional, îl respect. Consider că e un antrenor extrem de bine pregătit. Nu întâmplator, de câte ori s-a apelat la el a reuşit lucruri foarte bune. Sunt sigur că a pregătit meciul foarte bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au jucători valoroşi în toate compartimentele, începând din poartă. Au un portar care ajută la construcţie, dar a şi închis poarta. Bancu este jucător de naţională, au un cuplu de fundaşi centrali foarte experimentaţi. Mijlocul este foarte bun calitativ şi cu dinamică foarte bună. Nistor şi Cicâldău, doi jucători de creaţie şi foarte eficienţi. Jucătorii de atac au produs şi ei.

EDi Iordănescu: „Mă voi implica total în ceea ce înseamnă selecţia”

Ar fi o vacanţă mai liniştită. Am reuşit să recuperăm destul de mult din puncte. Am mai redus din distanţă. Cu victorie am reuşi să depăşim adversara de mâine. Sunt lucruri importante.

ADVERTISEMENT

Sunt în continuare probleme de lot. Încercăm să le gestionăm cât se poate de bine. E posibil din nou să apară modificări în primul 11. Să fim inspiraţi în alegeri mâine.

Focusul este 100% pe meciul cu Craiova, timpul a fost foarte scurt. Nu a fost foarte mult timp pentru discuţii de transferuri. Am înţelegere cu conducerea că mă voi implica total în ceea ce înseamnă selecţia, dar nu aş vrea modificări foarte multe la nivelul grupului. Am un lot valoros, am încredere în băieţi. Dacă vor fi mişcări, vor fi puţine, dar trebuie să fie cele pe care le dorim, care să aducă plus valoare pentru partea următoare a sezonului“, a spus Edi Iordănescu în conferinţa de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova.