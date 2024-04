Editorial Horia Ivanovici. Cum l-am „omorât” pe nea Imi!

Zilnic, pe site-ul FANATIK.RO apar cam 150 de știri sau materiale din Sport, Actualitate, Politică ori Monden. Cine susține că are timpul și resursele necesare să verifice 150 de subiecte diferite MINTE! Ți-ar trebui sute de jurnaliști, o logistică precum a instituțiilor de forță ale statului, plus că fizic n-ai avea efectiv vreme. Asta am pățit-o noi, la FANATIK, săptămâna trecută, când l-am „omorât” pe Emerich Ienei. În breasla noastră, o gafă publicistică majoră, ale cărei ecouri îți pot răni reputația sau măcar îți pot zgâria urechile luni bune de-acum încolo… Joi, 4 aprilie, Pe scurt, în limbajul tribunei, am comis-o!

Ştirea eronată a decesului lui Emerich Ienei: 3 minute de neatenție puteau șterge cu buretele 3 ani de profesionalism

Circuitul apei în natură a fost următorul: un colonel, vecin de casă cu nea Imi la Oradea, l-a sunat precipitat pe un prieten de nădejde, tot din Oradea – să-i spunem P – și l-a anunțat cumplita veste. Bine intenționat şi intim cu familia Ienei, P a încercat să-i contacteze pe apropiații lui Ienei, dar, ghinion, nu i-a răspuns nimeni. În consecință, P ne-a sunat la redacție și ne-a informat că nea Imi nu ar mai fi printre noi… Colegii de la FANATIK i-au căutat și ei, pentru confirmare, pe apropiații lui Ienei dar, ghinion, nu a ridicat nimeni telefonul. Având suspiciunea rezonabilă că nu răspunde nimeni din familie din cauza presupusei tragedii, ne-am grăbit și am publicat știrea în regim de Breaking News. Am ținut-o maximum 3 minute pe site fiindcă, între timp, numitul P dăduse de fosta noră a lui Ienei și ne suna disperat, să ne informeze că nea Imi tocmai se întorsese dintr-o plimbare prin parc și e bine-mersi. Din fericire!!

Contextul este și mai ironic, deoarece, în decembrie, am fost la o „pomană a porcului” la Oradea, iar Cot la cot cu acelaşi prieten P, care organizase masa!

3 minute au fost, însă, de-ajuns ca să provocăm un adevărat tsunami jurnalistic. În 3 minute ne-a preluat toată lumea, iar răul a fost făcut! Și apropo de deces, nu ați vrea să știți ce atmosferă de înmormântare a fost toată ziua în redacția FANATIK… Pentru noi, credibilitatea este cea mai importantă valoare, combustibilul vital. Nu întâmplător, lună de lună, FANATIK.RO este, în mod oficial, . 3 minute de amatorism care puteau șterge cu buretele 3 ani de profesionalism! Scuze din nou, nea Imi, am greșit, te iubim, ne pare rău!

FANATIK nu a regizat un fake news!

Paradoxal însă, tot răul spre bine! Cu ocazia asta am văzut cum se mai comportă cu adevărat breasla, dincolo de zâmbetele parșive sau de laudele prefăcute și ne-am dat seama, odată pentru totdeauna, cine ne respectă munca și cine ne așteaptă la cotitură.

Pe GSP chiar nu sunt supărat! Știu că, ulterior, nu ne-au atacat cu răutate, ci s-au simțit lezați fiindcă au preluat și ei o știre neadevărată, inducându-și în eroare propriul public. Brandul GSP s-a construit în ani, pe o temelie solidă de credibilitate și este absolut firesc că nu le-a picat bine… Asta nu-i exonerează de vina că n-au verificat nici ei informația și au preluat-o ca atare. Aici nu mai poți să arăți cu degetul doar înspre FANATIK!

„Fake news în presă: Emerich Ienei NU a murit” se constituie, deci, într-un titlu nedrept față de noi. Așa cum Gazeta Sporturilor și-a cerut scuze „pentru felul precipitat în care a tratat un subiect sensibil”, la fel cred că s-au precipitat și când au dat titlul caustic de mai sus.

Conform Dicționarului Cambridge, fake news înseamnă o știre falsă răspândită pe internet, creată cu buna știință pentru a influența opinii sau pentru a parodia.

Iată ce înseamnă un fake news și în traducerea Wikipedia: „Știrile false (din eng. fake news) reprezintă un tip de sau , care constă în răspândirea de informații false difuzate prin tradițională sau prin tradițională. Știrile false sunt scrise și publicate cu intenția de a induce în eroare, în scopul de a deteriora reputația unei agenții, entități sau persoane, precum și pentru câștig financiar sau politic, de multe ori folosind titluri senzaționale, necinstite, sau pur și simplu fabricate pentru a crește numărul de cititori, pentru răspândirea în mediul online și pentru venituri prin click-uri pe Internet. În acest din urmă caz, este similar cu titluri senzaționale de tip «clickbait» din mediul online și se bazează pe veniturile generate de publicul cititor, indiferent de veridicitatea informațiilor publicate. Știrile false dezinformează în mod intenționat și diferă de sau , care sunt destinate pentru a amuza publicul, în loc să îl inducă în eroare”.

Este evident pentru orice om de bună credință că FANATIK nu a regizat un fake news, doar nu suntem nebuni să ne împușcăm singuri în picior cu un glonte dum-dum, după ani de muncă asiduă în care am crescut, centimetru cu centimetru, brandul FANATIK și am câștigat încrederea a milioane de cititori. Știrea „morții” lui Emerich Ienei a fost, din păcate, o informație verificată necorespunzător, pe care o regretăm, în niciun caz un fake news!! Nu am încercat să inducem în eroare pe nimeni, nu aveam absolut nimic de câștigat din asta, doar de pierdut!

Campanie absolut dezgustătoare, cu o țintă precisă: FANATIK ! Sau un alt fel de PROstituție media

Unii colegi de breaslă au hotărât să se dea în spectacol, nu să facă spectacol. Am văzut în ultimele zile o campanie absolut dezgustătoare, cu o țintă precisă: FANATIK. Multă răutate, multă PROstie. Și mai multă iPROcrizie. Ca să fie totul și mai dezamăgitor, e vorba și de foști colegi de-ai noștri, cu care am împărţit o pâine albă aici, la FANATIK. Să te bucuri public de răul altuia, să exulți aproape salivând de plăcere că FANATIK „și-a furat-o”, mai ales când știi exact cât de greu este să produci content original, să produci știri (culmea, ei chiar o fac cu succes!), înseamnă micime multă. Content pe care îl preiei și tu, de cele mai multe ori fără să-l verifici, îl citezi în cantități industriale și, direct proporțional, faci bani în cantități industriale pe munca noastră. Să întreții o întreagă campanie de denigrare, să subliniezi în fiecare știre conexată cu Emerich Ienei, îngroşat, că „noi NU am publicat această informație, preferând să o verificăm înainte de a vâna traficul pe care un Breaking News de acest fel îl aduce publicațiilor din mediul online” este doar un alt fel de PROstituție media!

Dar asta m-a înrăit și mai tare, vom munci mai mult, ne vom organiza mai nemțește, vom fi mai ziariști, vom respecta și mai profund publicul, vom deveni mai FANATICI în ale profesionalismului. Le mulțumesc, habar nu au ce energii noi m-au ajutat să descopăr înlăuntrul meu! Churchill avea dreptate: „Cu cât puterea pe care o avem este mai mare, cu atât responsabilitatea trebuie să fie mai mare”. Le propun „prietenilor” atât: să ne respectăm mai mult, sigur ne va fi mai bine tuturor. FANATIK merge înainte!

Nouă ne pasă! De public, de colegii de breaslă, de toți!

Din fericire, nu toată breasla e așa… Vreau să le mulțumesc colegilor de la Digi, de la ProTV, Hotnews, prietenilor de la Ringier pentru atitudinea de camaraderie profesională pe care au avut-o față de noi. Au înțeles că, pur și simplu, a fost o greșeală în fluxul profesional de zi cu zi, care riscă la un moment dat să fie prea mult…

La fel, apreciez că Petrișor Obae (deținătorul unui site cu adevărat reputațional, Pagina de media) a avut o atitudine corectă, deși nu ne înghite nici cu lămâie. După ce ne-a făcut praf în articolul de fond de pe , cu un titlu mare preluat de pe FANATIK.RO.

Și aș mai vrea să-i mulțumesc public lui Cătălin Tolontan, care i-a trimis un mesaj de susţinere colegului Remus Răureanu și pe care vi-l dezvălui: „Se întâmplă, Remus. Asta e meseria. Zece zile grele și una bună!”. Tolo rămâne Tolo!! Succes în noul proiect!

Cam asta a fost, înapoi la treabă, că mai avem destule greșeli de făcut😊! Mă întreabă amicii, colegii de ce tot insist să scriu pe această gafă jurnalistică de proporții, că ar trebui s-o arunc șmecherește sub preș și să las uitarea să-și facă treaba. Nu pot să fiu așa! Nu pot să accept asta! Orgoliul meu de profesionist a suferit și suferă încă, pentru că la FANATIK, NOI TOŢI punem pasiune și investim mii de ore de muncă, zi și noapte, de foarte mulți ani încoace. Pentru că ne pasă! De public, de colegii de breaslă, de toți! Poate că asta e și cheia succesului nostru!