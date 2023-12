Emeric , a răspuns pozitiv invitației lui Horia Ivanovici. Cei doi s-au întâlnit în cursul zilei de duminică, 3 decembrie, și au stat la vorbă mai mult de o oră. Directorul FANATIK a fost extrem de emoționat după întâlnirea cu fostul mare tehnician al fotbalului românesc.

Întâlnire de 5 stele Ienei – Ivanovici la Oradea. „A fost cea mai mare onoare! Doamne, ce om!”

În vârstă de 86 de ani, , scor 2-0 cu FC Bihor la Oradea. Horia Ivanovici, care a călătorit în vestul României la finalul săptămânii trecute, nu a ratat ocazia de a-l întâlni pe fostul selecționer al României. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a povestit că a dat peste un om impecabil.

„Cel mai mult m-a emoționat că domnul Emeric Ienei a răspuns invitației mele. Ieri (n.r. duminică) l-am invitat la masă, la un pahar de vin. Domnul Ienei a acceptat invitația mea. Bineînțeles că am făcut o poză cu domnul Emeric Ienei la plecare.

Nu puteam să ratez șansa de a face poză cu un antrenor uriaș, un antrenor care după ce nu va mai fi se va duce direct în legendă. Ieri am avut privilegiul de a sta cu Emeric Ienei o oră și jumătate. Am mâncat sarmale împreună, tradițional românește. Este bine nea Emi, e ok, am discutat multe”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, dezvăluiri după discuția cu Emeric Ienei: „Vorbește numai de Steaua. E în sufletul lui”

Emeric Ienei a rămas aproape de Steaua, echipă cu care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbalul european. În disputa dintre FCSB și CSA, fostul antrenor susține că echipa lui Gigi Becali este continuatoarea echipei istorice.

„Steaua este în sufletul dumnealui în continuare. Numai de Steaua vorbește. Arată foarte bine, se ține foarte bine. Își duce bătrânețea cu o mare demnitate și cu o mare noblețe. Așa cum a făcut când era și antrenor. Mi s-a dus la inimă.

Nu-mi venea să cred cu ce om stau la masă. Faptul că și-a făcut timp o oră, pentru că e mai greu transportabil, boala care îl macină, asta e viața, bătrânețea și pentru faptul că a venit pe frig, pentru mine a fost cea mai mare onoare pe care puteam să o primesc.

Ca Emeric Ienei, în situația în care e și la vârsta care e, să-și facă timp să ne vedem. Noi suntem prieten vechi, îl admir de mult timp. Nu m-am așteptat. Nea Emi îți mulțumesc, multă sănătate!

Ești în inima mea și încă o dată îți spun că îți urez din suflet sănătate. Să vezi cum se ocupă fosta noră de el, Doamne ce oameni acolo! Să se bucure cât mai mult de tine și de vorbele înțelepte.

„Emeric Ienei vorbește des cu Iordănescu. Își poartă cu demnitate bătrânețea”

Ne-a spus o grămadă de lucruri înțelepte, dar Steaua e în suflet. ‘Ar putea să facă mai mult cei de la Steaua, dar o să fie bine. Ar fi frumos să facă mai mult, dar e ok’.

Am fost mai mult decât onorat, emoționat și mândru că domnul Ienei și-a rupt o oră din timpul său și am stat de povești, am râs, ne-am îmbrățișat. A fost emoționant.

Am vorbit de Euro. Mi-a spus că vorbește des cu domnul Iordănescu. Un om cum îl știți, care își poartă cu o demnitate ieșită din comun bătrânețea și greutatea. Atât vă spun, ce om! Doamne, ce om! Nea Emi îți mulțumesc din suflet, a fost o onoare”, a mai spus Horia Ivanovici.

Robert Niță a fost adus la echipa mare a Stelei de Emeric Ienei: „Un monument al fotbalului românesc”

Fost jucător al Stelei, Robert Niță a dezvăluit că Emeric Ienei a fost primul antrenor care l-a adus la echipa mare a Stelei. Specialistul FANATIK SUPERLIGA a povestit un episod fabulos cu legendarul antrenor.

„L-am prins la juniori la Steaua. A fost primul antrenor care m-a chemat să fac antrenament cu echipa mare. Era domnul Ienei. Este un monument al fotbalului românesc.

Îmi aduc aminte, era antrenor principal la prima echipă și venea pe terenul 5 unde făceam antrenamente și unde jucam meciurile oficiale și se uita la meciuri. A chemat la un moment dat 2-3 jucători să vorbească cu ei după un meci.

Eu aveam 16 ani, vorbea cu noi cu dumneavoastră. Ne-am dus în vestiar și vorbeam între noi. ‘Ne-a luat la mișto domnul Emeric Ienei sau chiar așa vorbește?’”, au fost cuvintele lui Robert Niță.

