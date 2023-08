Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: Plantația de banane și CFR Cluj

Nu era normal să se întâmple așa? FCSB (adică Steaua) avea prea multe puncte și așa ceva nu se acceptă pe plantația de banane a trosbalului românesc.

FCSB, tocată la Arad. Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre erorile de arbitraj care au dus la eșecul cu UTA

Chiar evităm să facem niște legături simple? Șefii plantației de banane l-au reclamat, în urmă cu vreo săptămână, pe Gigi Becali la UEFA pentru că acesta a spus ca ar fi pariat la un meci.

care a obținut cea mai mare performanță – Cupa Campionilor Europeni – a fotbalului românesc? Să răspund tot eu la întrebare? Mă abțin.

Am mai pierdut un proces cu plantația de banane, iar onorata instanță a scris în motivarea hotărârii că am atacat Federația Română de Box. Da, de box. Exact cum ați citit. De box.

„Ce se cheamă la București grup infracțional se cheamă la Cluj grup de lucru”

FCSB (Steaua e numele echipei), ai cam multe puncte și deranjezi noua capitală fotbalistică și economică a Romaniei! Clujul. Știți care e diferența dintre București și Cluj? Ce se cheamă la București grup infracțional se cheamă la Cluj grup de lucru.

Nu sunt nici stelist, nici prieten cu Gigi Becali. Sunt dinamovist cu Dinu și Lucescu, Orac, Augustin și Moraru, Răducioiu și Lupescu și cu tot ce a fost Dinamo până în 2013.

Nu sunt dinamovist cu Negoiță (a preluat Dinamo cu patru milioane pe plus, nicidecum cu datorii – am demonstrat în textul “Dinamo, retrogradarea și minciunile din presă”, publicat pe 24.05.2022 în “Național” și preluat de “Fanatik”), cu DDB, cu Red& White, cu Bonetti, cu Burcă. E obligatoriu să-l laud și eu pe Burcă? Are deja o presă mai bună decât a avut Dumitrache. Burcă e mult peste Bonetti, da, asta recunosc.

Închei cu Hagi și Craiova domnului Rotaru. Câtă bogăție sufletească îți trebuie ca să spui că nu vrei să se amâne meciul Farul – CSU fiindcă îți dorești să profiți de faptul că băieții lui Hagi sunt obosiți?

Și uite că Hagi l-a bătut pe generosul Rotaru. Și a adunat – sper că va mai aduna – puncte în Europa de care ar putea să beneficieze, la anul, și Rotaru. Vizionar patron.

