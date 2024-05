Umilința maximă pentru fotbaliștii lui PSG! Starul Borussiei Dortmund a reușit mai multe driblinguri decât toată echipa francezilor: „Antrenorul ne-a repetat asta”

Dortmund , în meciul tur din semifinalele UEFA Champions League. Singurul gol al meciului .

Marquinhos, prima reacție după Dortmund – PSG 1-0: „Nu putem să ratăm așa dacă vrem să ajungem în finală”

PSG a avut numeroase ocazii de a marca, mai ales în repriza a doua a meciului când Mbappe și Hakimi au lovit bara la aceeași fază. Marquinhos, căpitanul lui PSG, susține că parizienii nu pot ajunge în marea finală cu astfel de ratări.

„A fost un meci între două echipe care avansează, care presează sus. A fost un test fizic. Am avut o mulțime de șanse clare pe care nu le putem rata dacă vrem să ajungem în finală. Va trebui să le fructificăm acasă.

Sunt lucruri la care lucrăm. Pe faza de atac, noi, fundașii, urcăm și apoi e greu să ne întoarcem. Când urci, trebuie să fii atent pentru că echipa este dezorganizată. E foarte greu să joci aici.

Am întors deja rezultate, am făcut-o deja, mai ales acasă cu energia suporterilor noștri. Trebuie să fim mai hotărâți în fața porții, dar și în defensivă. Am vorbit toată săptămâna despre pasele adânci ale lui Dortmund”, a declarat Marquinhos, citat de .

Hakimi, dezamăgit de rezultatul de pe Signal Iduna Park: „Antrenorul a repetat asta toată săptămâna”

Achraf Hakimi, titular contra lui Dortmund, a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului din Germania. Fundașul marocan a mărturisit că Luis Enrique i-a atenționat asupra paselor lungi pe care obișnuiesc să le joace nemții.

„Suntem tristi de rezultat. Cred că nu ne-am transformat ocaziile în repriza secundă. Știam ce va face Dortmund, mingi lungi. Antrenorul a repetat-o ​​toată săptămâna. Cred că am dominat tot meciul.

Trebuie să ne odihnim și să ne gândim la meciul retur. Acasă, cu suporterii noștri e diferit. Atmosfera este diferită. Ne dă mai multă încredere. Șansele vor veni în meciul retur”, a spus și Hakimi.

Jadon Sancho a driblat mai mult decât toată echipa lui PSG

Jadon Sancho a fost omul meciului în Dortmund – PSG, scor 1-0, în semifinalele UEFA Champions League. Împrumutat de Dortmund de la Manchester United, atacantul britanic a reușit 12 driblinguri în duelul cu PSG.

Les dribbles réussis ce soir : 12 : Jadon Sancho

11 : PSG Masterclass de l’international anglais ✨ ( ) — Footballogue (@Footballogue)

Jadon Sancho a avut de unul singur mai multe driblinguri decât toată echipa celor de la PSG (11). De asemenea, Sancho, cu cele 12 driblinguri, a devenit fotbalistul englez cu cele mai multe astfel de reușite într-un singur meci de UEFA Champions League. Mai mult decât atât, Jadon Sancho a devenit jucătorul cu cele mai multe driblinguri într-o semifinală de UEFA Champions League din istorie.