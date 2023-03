Eduard Gogulescu, Războinicul care nu a jucat deloc la Survivor România și a fost eliminat: ”M-a amuzat foarte mult situația”

Eduard Gogulescu, DJ-ul eliminat de la Survivor România în ediția din 22 februarie 2023, a fost unul dintre Războinicii ajunși în show-ul de supraviețuire cu mari speranțe că va impresiona. Cu toate acestea, el s-a accidentat în primul său joc și a rămas ”pe bară”.

Războinicul Eduard Gogulescu, eliminat de la Survivor România fără să ”joace”

Războinicul . Intrat în show pentru a aduce un suflu nou echipei albastre, tânărul DJ a avut un ghinion fără margini: s-a accidentat de la primul joc, iar apoi nu a mai intrat deloc pe traseu până la eliminare.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a reușit să aibă cea mai slabă linie de clasament în topul eficienței din istoria emisiunii, Eduard Gogulescu nu și-a pierdut optimismul. În exclusivitate pentru FANATIK, el a vorbit despre planurile sale, dar și despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

Mai mult decât atât, el este convins că va fi o ”afacere” exclusiv Războinică și nu a ascuns că accidentarea pe care a suferit-o i-a oferit o lecție de viață la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

ADVERTISEMENT

Războinicul Eduard Gogulescu: ”În finală se vor duela 2 Războinici”

Ce părere ți-au făcut concurenții? Vezi pe cineva în finală?

Diversitate, toți concurenții sunt diferiți în modul lor și nu pot să mă pronunț legat de cine văd în finală pentru că pe zi ce trece, cercul se micșorează, interesele sunt mai mari și presiunea atinge cote maxime, oricine poate claca. Însă ce cred eu, este că în finală se vor duela 2 Războinici.

Ce gânduri ți-au trecut prin minte după accidentare?

Nu știu dacă s-a văzut la televizor, însă primul lucru pe care l-am făcut după ce m-am ridicat de pe jos a fost să zâmbesc, ironic. M-a amuzat foarte mult situația pentru că înainte să plec, prietenii mi-au zis baftă, nu te accidenta prea rapid și ai grijă la genunchi. Am învățat în viață să zâmbesc și să trec peste orice dificultate cu zâmbetul pe buze și o atitudine pozitivă.

ADVERTISEMENT

Ce ai simțit când ai ajuns pe insulă? Visai de mult să fii acolo.

Visam de mult să ajung pe insulă, dar nu mă așteptam să ajung pe insulă și să mă simt tot într-un vis. M-a lovit realitatea când am pășit pe nisipul Dominican, este de 10 ori mai frumos și mai intens acolo decât ce vezi la televizor. Pentru mine devenise o a doua casă insula și mă bucuram de fiecare moment petrecut acolo.

Războinicul, încântat de experiența Survivor România: ”Regrete nu am și nu voi avea niciodată”

Acum că totul s-a încheiat… ce regrete ai? Ce sperai să fie diferit când ai ajuns pe insulă?

Regrete nu am și nu voi avea niciodată, am doar experiențe de viață din care am avut doar de învățat. Diferită mă așteptam să fie relația mea cu echipa, nu mă așteptam să aibă un spirit așa mare de solidaritate și să-mi fie alături mereu, am rămas plăcut surprins.

ADVERTISEMENT

Știm că ești DJ. Unde vrei să ajungi cu această carieră?

Ca și DJ, primul target acum este să ajung să mixez în Ibiza, am pregătite niște melodii și vreau să muncesc și mai mult la visul de a ajunge un DJ cunoscut în toată lumea.