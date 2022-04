Concurentul care a plecat acasă cu marele premiu de la Câștigă România. Are o carieră impresionantă și l-a surprins pe Virgil Ianțu

Dorin Ioan Rus este concurentul de la Câștigă România, emisiunea prezentată de Virgil Ianțu la TVR 2, care a plecat acasă cu o mașină. Bărbatul a intrat în competiție în ultima ediție a sezonului cu numărul 9 și a reușit să se mențină în concurs, câștigând marele premiu, un autoturism și suma de 23.000 de lei.

Marele câștigător al sezonului 10 al concursului Câștigă România a fost anunțat marți, 5 aprilie, de Este vorba de Dorin Ioan Rus, concurentul care a răspuns corect la întrebările de cultură generală primite în toate cele 10 ediții ale show-ului

“Sezonul cu numărul 10 debutează cu mai mulţi câştigători. Sincer, noi toţi din echipă şi toţi care l-au urmărit pe Dorin am avut de câştigat. Mărturisesc că, fiind ultimul concurent din sezonul trecut, când a câştigat doar o ediţie, l-am simţit foarte sigur pe el, foarte atent la întrebări şi bine pregătit.

Atunci am simţit că va ajunge departe. Nu intuiam că o să fim faţă în faţă în cea de-a 10-a ediţie şi că va fi atât de fain. Îi multumim! Este un debut de sezon extraordinar pentru Câştigă România.”, a declarat Virgil Ianțu.

Dorin Ioan Rus a reprezentat România în 5 misiuni internaționale de menținere a păcii

Dorin Ioan Rus are 52 de ani, s-a născut în Dej, dar mai bine de jumătate din viață a locuit în București. Are o carieră impresionantă. A absolvit două facultăți, de Chimie și de Drept. Este consilier juridic și timp de 7 ani a a reprezentat România în 5 misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU și UE, în țări din Balcanii de Vest și Libia.

„Am terminat două facultăţi, cea de Chimie, la zi, imediat după liceu, iar a doua facultate a fost Dreptul. Armata am făcut-o la arme chimice, la Câmpulung Muscel, o unitate faină. M-am angajat la Direcţia Arme, Exploziv, Substanţe Toxice, care era pe profilul Chimie şi lucram la Serviciul Exploziv Radioactive.

În 1993, începuse nebunia cu traficul materialelor radioactive în ţară. Am avut destule cazuri. Îi prindeam în flagrant pe cei care aduceau şi comercializau în România atât materiale radioactive cât şi substanţe toxice, gen mercur. Am lucrat şi la deţinere ilegală de arme şi muniţie sau deţinere ilegală de exploziv” a declarat câștigătorul concursului de la TVR 2.

Dorin Ioan Rus spune despre el că este singurul polițist care a obținut un premiu în cadrul emisiunii Câștigă România. Se bucură de reușită și consideră ca asta va ajuta la îmbunătățirea imaginii Poliției Române.

De ce a participat Dorin Ioan Rus la Câștigă România?

a fost primul show de televiziune la care Dorin Ioan Rus a participat. A luat această decizie pentru că a vrut să-și testeze cunoștințele despre propria țară.

Prin prisma meseriei, a călătorit în aproape toată lumea și a intrat în contact cu diferite culturi. În timpul concursului, în ciuda oboselii, a dat dovadă de multă stăpânire de sine. Bărbatul este tatăl unei fete de 20 de ani. La rândul ei, aceasta este studentă în cadrul Facultăţii de Medicină.

Cât despre pasiunile sale, Dorin Ioan Rus declară că este atras de lectură, conducerea autoturismelor, practicarea sporturilor, vizitarea muzeelor, teatru, muzică, geografie şi istorie.

„Am citit toată viaţa cât de mult am putut. Preferam de multe ori să-mi las maşina acasă, şi, în loc să stau în ambuteiaj, să citesc în mijloacele de transport în comun. Iată că roadele vin în timp. Am fost înclinat spre studiu de mic. Mi-a plăcut mult cartea. Sunt foarte mulțumit că s-au confirmat acumulările făcute de-a lungul anilor”, a mărturisit Dorin Ioan Rus.