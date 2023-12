El e faimosul care s-a exclus de pe lista de la Survivor România All Stars. Vedetele pleacă în ianuarie în Dominicană

Survivor România All Stars începe cât ai zice pește, însă nu toate starurile care au făcut istorie la PRO TV au acceptat să se întoarcă în show!

Faimosul care s-a tăiat de pe lista de la Survivor România All Stars

Concurenții pornesc în Republica Dominicană la începutul lunii ianuarie 2024. Lista a fost întocmită deja de PRO TV, însă unul dintre faimoși s-a tăiat singur de pe ea! Un artist extrem de apreciat s-a gândit de două ori înainte să își ia revanșa în cel mai tare sezon.

PRO TV l-a sunat, cu soția s-a consultat, dar în final a spus: NU! Este vorba despre DOC, unul din cei mai controversați faimoși din ediția difuzată în anul 2023. Întrebat de CANCAN dacă se numără printre participanții care se întorc în junglă, cântărețul a spus că nu mai dorește să repete experiența.

DOC a recunoscut că i s-a propus să fie din nou unul din jucători. Preferă să stea acasă, cu familia. De asemenea, artistul a mai zis că nici postul de pe Pache Protopopescu n-a insistat prea tare, așa că a rămas cum a căzut.

„Nu merg și nu au insistat nici ei”

„Nu, că e All Stars, eu am fost doar star. Dar nu merg, o dată că nu am vrut și doi, nu au insistat nici ei”, a declarat DOC,

„Chiar l-au sunat, trebuia să participe. Chiar m-a întrebat «să mă mai duc?». Da, îți dai seama. Abia mă obișnuisem. A fost super greu o lună și jumătate, după care m-am obișnuit și a venit acasă”, l-a completat Anca Cristina, soția.

„A fost greu pentru ea. Chiar mai greu decât pentru mine. Când mă vedea că eu am făcut sport de echipă și când învingea câte o colegă, o luam și îi dădeam palme pe fund, «bravo, măăăă, te pup. Bianca, ești o zeiță»”, a ținut să precizeze DOC pentru sursa mai sus menționată.

Din lista celor care se întorc la Survivor România, în ediția All Stars, fac parte cei patru câștigători plus o serie de alte nume precum , Moroșanu sau .