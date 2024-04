El este românul care s-a întors după 14 ani din Anglia pentru a locui într-o comună din Sibiu. A fost director și acum crește vaci: “Am trăit ca un rege, dar…”

A stat nu mai puțin de 14 ani în Anglia, la Londra, unde a ”trăit ca un rege”. Tânărul spune că și-a dat seama că nu avea nevoie de averi ci de liniște sufletească, astfel că s-a întors acasă. Andrei Nicola a fondat astfel o fermă de vaci din rasa Angus în comuna Porumbacu de Jos din județul Sibiu.

El este românul care s-a întors după 14 ani din Anglia pentru a locui într-o comună din Sibiu

”Am avut două case în Londra, mașini de lux, vacanțe scumpe, dar am realizat că nu aveam nevoie de toate astea”, a transmis tânărul, conform . Tânărul din Maramureș plecase în Londra la muncă în 2009, unde a muncit ca și ”muncitor necalificat”, pe șantierele din Londra, ca majoritatea românilor plecați acolo.

Cu toate acestea a simțit nevoia să progreseze și a făcut o facultate, după care a ajuns Project Manager și chiar director pentru o companie care se ocupă cu renovarea și amenajarea clădirilor din zona centrală a Londrei. Au ajuns să strângă bani care să le permită să cumpere două case în Londra, însă au realizat că nu au nevoie de ”atât” belșug.

”Am trăit în Anglia ca un rege, am avut două case cumpărate în Londra, mașini de lux la poartă, mă îmbrăcam cu haine luate numai de la magazinele unor designeri celebri, mergeam în vacanțe scumpe și mâncam la restaurante de fițe, dar am realizat că eu și soția mea nu aveam nevoie de toate acestea.

Oricâți bani ai face, niciodată nu îți ajung și devii un hamster care aleargă continuu pe o roată după o realitate falsă. Acum locuim la țară, în România, într-o casă care nu valorează prea mult, am început să conducem mașini simple, ne îmbrăcăm cu haine pe care nu se mai vede brand-ul și suntem fericiți”, povestește bărbatul.

Andrei a părăsit Londra după 14 ani pentru a se întoarce în Sibiu

Așadar, banii nu aduc fericirea ci liniștea sufletească și bucuria de a construi ceva alături de cei dragi. ”Ne-am mutat în România în primul rând pentru copii și pentru o viață de familie mai frumoasă. Bunicii copiilor, străbunicii copiilor și majoritatea familiei sunt aici. Din păcate în ziua de azi, bătrânii românilor mor prin azile sau mor de dorul copiilor plecați în străinătate.

Noi nu vrem așa ceva în familia noastră. Ne-am mutat la țară ca să ne creștem singuri legume, să avem niște găini pe lângă casă să mâncăm ouă de casă și când facem o supă de pui să fie carne care nu este injectată, carne și alte produse de la localnici cât mai BIO sau organice. Plus că avem ferma noastră de Angus și ne luptăm cu sistemul să facem o afacere cu vânzare carne BIO”, a completat bărbatul.

de Londra și de banii câștigați acolo. ”Nu vrem profituri imense. Vrem să petrecem cât mai mult timp copiii, să îi învățăm adevăratele valori ale vieții. Trebuie să faci mulți bani că să realizezi că nu ai nevoie de bani mulți”, explică tânărul conform sursei citate.

”Pe rețelele sociale toată lunea postează doar fake-uri, poze perfecte, răsărituri perfecte, vacanțe perfecte, căsnicii perfecte, dar realitatea nu este așa. La fel cum sunt banii, nu sunt reali. Ei printează bani și tu îți vinzi timpul pentru aceste hârtii trase la imprimantă care pe ei îi costă același tuș sau aceeași hârtie să dea valoare la o bacnotă de 5 lire sau la una de 50 de lire”, și-a explicat Andrei filosofia de viață. Cu toate acestea, Andrei regretă un lucru pe care-l avea în Londra și nu-l are în România: civilizația și oamenii cu bun simț de acolo, o raritate în țara noastră.