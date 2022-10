Elena Gheorghe, dezvăluiri despre copilăria la țară: “Băteam strugurii direct cu picioarele ca să facem must”

Cunoscuta cântăreață Elena Gheorghe dezvăluie detalii de la filmările celui mai recent videoclip al celui mai nou single, piesa ‘Pirifana’. Vedeta ne povestește cum a ajutat staff-ul la cules de struguri, cât de mult i-a plăcut să filmeze în natură și cât de multe amintiri din copilărie i-au revenit cu aceasta ocazie, amintiri pe care le-a destăinuit pentru FANATIK.

Elena Gheorghe, despre copilărie: “Am gustat din toate frumusețile vieții”

Elena Gheorghe a filmat cel mai recent videoclip pentru cel mai nou single, intitulat ‘Pirifana’. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscuta cântăreață dezvăluie că s-a dovedit foarte harnică pentru că a cules, cot la cot cu membrii staff-ului, câteva coșuri pline de struguri.

Filmările au avut loc într-o locație unde nu numai că a a arătat perfect în fața camerelor, dar și-a ajutat colegii la cules de struguri. Având în vedere că celebra cântăreață, împreună cu sora ei, Ana, și fratele Costin, a luat parte la toate treburile gospodărești în copilărie, nu i-a fost greu să adune câteva coșuri de struguri, ba chiar a fost încântată de această activitate.

“Am luat parte la toate treburile gospodărești când eram mică, și părinții ne-au implicat în toate activitățile casnice. Am cules și struguri, am preparat și must, am gustat din toate frumusețile vieții. Și acum am retrăit acele momente, mai ales că locația este de poveste, așa cum o puteți admira în videoclip”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe: ”A fost diferit de orice clip pe care l-am mai filmat”

Filmările videoclipului au durat o zi întreabă iar a schimbat trei ținute. Filmările au decurs perfect, toamna a fost blândă cu membrii echipei, iar cunoscuta cântăreața s-a simțit extraordinar în mijlocul naturii.

“A fost o zi superbă de toamnă, cu soare, iar filmările au decurs perfect. Pot spune că a fost diferit de orice clip pe care l-am mai filmat până acum. În natură te simți liber, relaxat.

Clar am avut o altă stare și un vibe care s-a oglindit în rezultatul final. Sper să va placă si vouă. Cât despre piesă: Inima mea, cântă cum vrea ea“, mai spune cunoscuta cântăreață.

Concurs la cules de struguri, în copilărie

Elena Gheorghe a rememorat perioada copilăriei, atunci când mergea cu familia la cules de struguri și de alte bogații ale pământului. Și-a adus aminte cum se făcea mustul pe vremuri și cine reușea să culeagă cei mai mulți struguri.

“Îmi aduc aminte când eram mici, mergeam la țară și făceam concurs de cine adună cei mai mulți struguri. De fiecare dată câștiga Costin pentru că era mai mic, se mișcă mai repede, și ne bătea pe amândouă. După ce-i culegeam mergeam cu toții să facem mustul, cum se face, adică băteam strugurii cu picioarele direct” , mai declară Elena Gheorghe în exclusivitate pentru FANATIK.

Elena Gheorghe și secretul succesului

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Show-urile ei, extrem de apreciate și de gustate de publicul larg, i-au adus nenumărate trofee, iar aparițiile sale sunt de natură să impresioneze și cu talentul, dar și cu frumusețea sa. Vedeta a dezvăluit, cu ceva timp în urmă, secretul din spatele succesului ei. Modestă, a precizat ea, reușitele pe care le are se datorează eforturilor pe care le-a făcut de-a lungul anilor.

”În primul rând, nu știu dacă e un secret, dar fiecare show necesită foarte multă muncă. Apoi e plăcerea cu care cânți. Deci munca și plăcerea, acestea sunt cele două ingrediente care funcționează la mine. (…)

În sine, nominalizarea și premiul încununează munca noastră. Spun a noastră pentru că nu pot să am eu cel mai bun live dacă nu am și cei mai buni instrumentiști lângă mine”, ne-a declarat pentru cel mai bun show live, premiată la Romanian Music Awards 2022.