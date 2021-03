Elena Marin de la Survivor, decizie neașteptată alături de iubitul ei. Unde și-a făcut apariția Faimoasa

Elena Marin de la Survivor i-a uimit pe cei din public, după ce a avut o apariție total neașteptată. Concurenta din echipa Faimoșilor a luat o decizie alături de iubitul ei, Andrei, totul spre bucuria celor care o apreciază pe dansatoarea Andreei Bălan.

Cu o seară în urmă, în ediția din sezonul 2 al Survivor, transmisă pe 12 martie, șatena le-a dat mari motive de îngrijorare telespectatorilor. În urma unei probe, acesteia i s-a făcut rău și a solicitat intervenția medicului.

Totodată, concurenta susținea că are stări de greață după ce le-a adus un punct celor din echipa ei, Faimoșii fiind în prezent la egalitate cu Războinicii.

Elena Marin de la Survivor, apariție neașteptată alături de iubitul ei într-un videoclip

Cel mai probabil motivul pentru care Elena Marin a acuzat astfel de stări de rău a fost reprezentat și de stresul acumulat în ultima perioadă. Certurile cu Zanni, dar și faptul că Sebastian Chitoșcă i-a aruncat anumite injurii nu au fost deloc benefice pentru tânără.

Elena Marin și logodnicul său, Andrei, pare că s-au transformat și în actori pentru o scurtă perioadă. Cei doi au putut fi urmăriți în cadrul unui videoclip, fiind vorba despre o colaborare cu o trupa ceva mai puțin cunoscută. Mai exact a fost vorba despre piesa “Un nou început” a trupei JumiJuma, un clip muzical în care a fost remarcată și Faimoasa.

Dansatoarea Andreei Bălan și iubitul ei au fost remarcați în astfel de roluri în videoclipul respectiv ce poate fi urmărit și în continuare. Lansarea a avut loc în urmă cu un an, la mijloc de noiembrie și Andrei și-a amintit că Faimoasa l-a pus să repete foarte intens mișcările de dans din acel clip.

“Elena a fost contactată în vederea apariției într-un videoclip al prietenilor ei de la trupa JumiJuma. Aceștia își doreau ca Elena să joace rolul de îndrăgostită, alături de un partener cu care să și danseze. Bineînțeles, în primă fază, s-a gândit la un dansator.

Totuși, după ce a analizat mai bine cerințele simpaticei trupe, a venit cu o idee inedită: «Hai să mergem împreună. Noi transmitem cel mai bine». Am zâmbit larg și am acceptat fără să stau pe gânduri, am avut încredere că știe ea ce face. Ideea ei a fost îmbrațișată și de cei care au contactat-o și am început repetițiile”, a transmis Andrei, iubitul Elenei Marin, potrivit wowbiz.

“Deși am mulți ani de sport în spate, repetițiile conduse de Elena mi-au adus o febră musculară serioasă. Din acel moment, mi-a devenit clar că pentru dansul mirilor va trebui să mă pregătesc intens:), dar abia aștept! Chiar dacă o cunosc foarte bine și am urmărit-o cu atenție în nenumărate reprezentații, m-a uimit înca o data cu talentul și perfecționismul ei în meseria pe care o îndrăgește atât de tare. Coregrafia a gândit-o cât ai clipi, dar a avut răbdare cu mine, mi-a explicat cu calm fiecare mișcare. Recunosc că am avut o presiune, pentru că îmi doream să fie mândră de dansatorul ei”, a mai povestit Andrei.