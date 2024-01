Ce a făcut Elena Merișoreanu la un priveghi, pentru Jador! Confesiunile care vor șoca publicul Survivor

Elena Merișoreanu, prietenă bună cu Jador de la Survivor, a făcut o serie de confesiuni tari, în stilul ei caracteristic, în exclusivitate pentru FANATIK. Vedeta muzicii populare românești ne-a mărturisit ce sfat i-a dat manelistului înainte să plece în Republica Dominicană.

Elena Merișoreanu a fentat un priveghi pentru Jador de la Survivor

Elena Merișoreanu speră ca artistul să ajungă în marea finală, unde câștigătorul va fi desemnat de telespectatori, prin SMS. Până atunci, însă, cântărețul va trebui să treacă de probele sportive, de dueluri, pentru a-și salva pielea.

Participarea lui Jador la Survivor este una surprinzătoare, având în vedere că anul trecut își anunța retragerea din lumina reflectoarelor din cauza unor probleme aparent grave de sănătate. Artistul se simte mai bine acum, lucru evident pentru toată lumea, iar teama prietenei sale, Elena Merișoreanu, este să nu se accidenteze pe trasee. De altfel, vedeta muzicii populare s-a panicat când a văzut un promo al emisiunii în care Jador căzuse de pe o balustradă.

Folclorista este atât de înfocată după încât, de curând, a chiulit de la priveghiul unei rude mai îndepărtate ca să vadă promo-ul uneia din edițiile de la Survivor. A băgat o scuză pertinentă: nu se simțea bine.

Ce sfat i-a dat cântăreața manelistului înainte să plece în Dominicană

„Ei, cum să nu mă uit la Survivor? I-am zis înainte să plece că o să-l votez pentru calitățile lui (n. red.: în cazul în care va ajunge în marea finală, când câștigătorul este decis de public) și i-am urat baftă multă. Nu ne-am văzut, dar am vorbit la telefon.

Am văzut la promo că parcă a căzut de pe balustrada respectivă, dar nu știu dacă s-a lovit sau nu. Vreau să spun că parcă am înnebunit, toată lumea se uită. Auzi, aseară am fost la un priveghi, la i rudă mai îndepărtată, mai în vârstă, mă rog, și am zis că mă simt foarte rău, nu mai pot să stau, dar eu am fugit repede în cameră să văd promo-ul emisiunii. De multe ori, și când mă mai cheamă pe la o emisiune seara nu mă duc, că mă uit la Survivor”, a declarat Elena Merișoreanu în exclusivitate pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu lansează un CD nou, cu 39 de melodii

Elena Merișoreanu a continuat cu alte dezvăluiri de senzație, vorbind despre experiențele sale ca artistă. În curând va scoate un CD cu 39 de melodii, șlagăre pe care le-a cântat prin toată țara, dar și dincolo de Prut. Din Republica Moldova are unele din cele mai frumoase amintiri. ne-a zis că a fost impresionată de fiecare dată când a cântat la rromi, atât dincolo de granițe cât și la noi. În Banat, spune Merișoreanu, a văzut persoane de etnie putred de bogate!

„Îmi iese acum un CD cu 39 de piese. Nu sunt toate piese noi, așa au hotărât ăștia de la ROTON, să ia cele mai în vogă șlagăre. Pe un CD sunt numai noi, iar pe altul sunt cele mai populare. Aștept să iasă, Noi dacă nu scoatem ceva nou… Nu suntem ca maneliștii. Ei dacă nu scot într-o lună un hit… Să știi că pentru mine e mult mai grea munca lor decât la noi la folclor. Ei trebuie să scoată hituri în fiecare lună”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

că a fost sunată într-o zi de bulibașă, însă ea habar nu avea cine era la celălalt capăt al firului. I-a ținut isonul pentru a afla ce vrea de la ea.

Povești spumoase de la petrecerile cu rromi

„Mă uit la Jador, care e pe val, domnule! Mă sună, ăștia, țiganii căldărari de prin Republica Moldova, din țară: Doamnă, îl vrem pe Jador, o vrem pe Vlăduța Lupău. Mie îmi zic doamna Micșoreanu, ha, ha! M-a sunat unul într-o dimineață: ‘Haoleo, doamnă!’ Zic da! Mi-am dat seama că e de etnie rromă. Îmi zice: ‘Mă știți cine sunt!’ Eu am zis da, dar nu știam de unde. Zice: ‘Sunt bulibașa de la Șoroca’. Zice apoi, doamnă mai țineți minte că ați cântat la botezul lui Lamborghini? Ei așa pun nume la copii, nume de mașini. Eu ziceam da, dar dracu mai ținea minte.

Zicea că acum facem logodna. Întreb: păi câți ani are fata? Păi nu știu, opt ani. Păi au zis că facem logodna acum și se mărită când mai crește. Acolo sunt alte ritualuri, găleți de galbeni, domnule… Eu când de 16 ani la ei, dar vreau să vă spun că sunt foarte civilizați și respectă muzica. Eu cânt pentru ăi bătrâni, pe urmă vin ăștia pentru ăia tineri. Eu merg devreme, la prânz, cânt pentru neamurile, ăștia cu zestrea. Dar și aici la noi în țară, peste tot, la Govora, în Banat…

În Banat n-am păr în cap de câte ori am fost, domnule cât sunt de bogați, rău de tot! Ăia care au fete vreau să spun că sunt nenorociți, pentru că pe lângă bănuții ăia de aur, trebuie să dea absolut tot. Trebuie să împodobească o casă cu mașină de spălat, cu absolut tot ce trebuie în casă și le pun afară să vadă toată lumea ce au dat”, a continuat Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.