Elev de 17 ani, înjunghiat în curtea unui liceu din București. Victima a ajuns la spital

Incident grav petrecut miercuri, la orele după-amiezii, în curtea unui liceu din București, acolo unde . Băiatul rănit a fost transportat la spital.

Elev de 17 ani, înjunghiat în curtea unui liceu din București. Tânărul a ajuns la spital

Din primele informații, aflăm că evenimentul a fost consemnat la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Aici, un elev de 17 ani a fost înjunghiat de un alt tânăr, în urma unui conflict spontan.

Băiatul rănit este elev în clasa a X-a. În ceea ce-l privește pe . Acesta a fugit de la locul atacului, însă a fost depistat de poliție.

Din datele Poliției reiese că elevul de 17 ani ar fi avut un conflict spontan cu alți patru minori, din afara unităţii de învăţământ. Apoi, acesta a fost agresat fizic de unul dintre minori, cu un cuțit.

În scurt timp, la faţa locului a ajuns un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Elevul a fost transportat la spital, pentru îngrijiri de specialitate.

”Astăzi, 3 aprilie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 13,00, cu privire la faptul că un elev din cadrul unei instituţii de învăţământ din Sectorul 6 ar fi fost agresat fizic.

La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţişti din cadrul secţiei, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un elev, în vârstă de 16 ani”, potrivit Biroului de presă al DGPMB.

Elevul înjunghiat intră în operație

Rana suferită de elevul de 17 ani pare una destul de serioasă. Reprezentanții Spitalului Grigore Alexandrescu spun că victima va intra în sala de operații. Din fericire, viața nu îi este pusă în pericol.

”Este un băiat de 17 ani cu agresiune. A primit un pumn şi am înţeles că pe urmă a fost tăiat cu baioneta la nivelul antebraţului. Are o plagă la nivelul antebraţului, o tăietură. Nu are viaţa în pericol. Nu ştiu cât de profundă este plaga pentru că acum va intra în sala de operaţie”, a spus urtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru, pentru .