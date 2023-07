Elias Charalambous nu a putut să nu vorbească la conferința de presă premergătoare derby-ului FCSB – Dinamo, sâmbătă, 22 iulie, ora 21:30, despre . Mai mult decât atât, antrenorul cipriot a răbufnit și a fost extrem de iritat pentru faptul că echipa sa va evolua contra rivalilor pe o arenă cu o capacitate mult mai mică decât Ghencea.

Elias Charalambous a răbufnit la conferință: „Unii oameni nu au vrut să jucăm cu 30.000 în tribună”

pe care obișnuia să o aibă la derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională. După refuzul CSA Steaua de a închiria stadionul Ghencea, dar și după refuzul „alb-roșiilor” de a amâna partida, FCSB a fost nevoită să disputa meciul din a doua etapă a SuperLigii pe stadionul „Arcul de Triumf”.

La conferința de presă premergătoare derby-ului FCSB – Dinamo, Elias Charalambous s-a declarat dezamăgit. „Îmi pare rău pentru fani. Cred că unii oameni din România nu au vrut să jucăm mâine cu 30.000 de fani. Se bucură că vom juca pe un stadion mai mic, dar pentru mine nu este corect.

Nu știu motivul pentru care nu vom juca în Ghencea, dar mâine vom juca atât pentru puținii fani care ne vor fi alături, dar și pentru cei care nu au avut oportunitatea să cumpere un bilet. Sunt mulți fani care nu vor putea asista la meci.

Chiar îmi pare rău pentru asta, dar simt că unii oameni se bucură din această cauză. Este păcat, s-ar fi generat bani, ar fi mai mulți oameni pe stadion. Sunt cu adevărat surprins, nu înțeleg de ce au luat această decizie”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Elias Charalambous, pregătit de derby-ul cu Dinamo: „Trebuie să fim agresivi”

Elias Charalambous o va înfrunta pentru prima oară pe Dinamo din postura de antrenor al FCSB. Antrenorul cipriot este conștient de dificultatea meciului, însă nu este sigur dacă jucătorii săi pot fi surprinși de adversari. „Încă o dată, avem un derby, un meci dificil, știm că va fi un meci greu și rezultatul ultimului meci al lui Dinamo nu arată imaginea echipei.

Ei au arătat bine, dar din nou, va depinde de ce vom face noi. Cred în jucători, sunt într-un moment bun. Trebuie să ne facem jocul. Știu istoria. Nu poți să spui multe lucruri. Noi trebuie să fim agresivi. Celor de la Dinamo le place să joace fotbal. Nu știu dacă ne pot surprinde. Noi avem planul nostru, strategia noastră. Nu contează câte goluri vom marca, contează să câștigăm”, a spus Elias Charalambous.

Ulterior, antrenorul cipriot a vorbit despre situațiile lui Darius Olaru și Florinel Coman. Ambii fotbaliști au ieșit accidentați în meciul cu FCU 1948 Craiova. Charalambous a anunțat că cei doi titulari sunt pregătiți pentru duelul cu Dinamo. „Olaru și Coman sunt bine. Au ratat câteva antrenamente. Am auzit oameni spunând că au fost scoși săptămâna trecută… aici toată lumea spune ce vrea!

Au fost accidentați săptămâna trecută, am fost foarte nervos când am auzit zvonuri că au fost scoși doar pentru că așa s-a vrut. Nu, i-am scos pentru că erau accidentați! Au ratat câteva antrenamente, dar sunt pregătiți pentru meciul de mâine. Vor face parte din lot, vom vedea mâine dacă vor fi titulari”, a mai spus Elias Charalambous.

Elias Charalambous, anunț despre Vlad Chiricheș: „Mi-a spus că vrea să joace pentru noi”

Vlad Chiricheș se antrenează cu FCSB în această perioadă, iar fundașul central este aproape să revină la echipa finanțată de Gigi Becali. Elias Charalambous a expus dorința jucătorului de a îmbrăca din nou tricoul vicecampioanei României. „Vorbesc cu el zilnic. Nu știu dacă va semna, știu că își dorește mult să fie jucător la FCSB.

Mi-a spus că vrea să joace pentru noi, e un semn bun acesta, dar nu știu, nu e treaba mea asta, restul va fi decis de domnul Gigi, domnul MM, ei vorbesc cu el. Jucătorul își dorește să fie aici.

(n.r. – despre nivelul pregătirii) A pierdut meciurile amicale, dar e un jucător care a evoluat la nivel de top, are experiență, nu are nevoie de mult timp să se adapteze, el are multe cantonamente la activ și multă experiență. Cred că dacă va semna se va adapta foarte ușor”, a încheiat Elias Charalambous.