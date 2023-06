Elias Charalambous, în tribune la Istanbul la finala Champions League. Antrenorul FCSB a avut o favorită clară

Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, nu stă departe de fotbal nici în timpul liber. Tehnicianul vicecampioanei a asistat pe viu la . Cipriotul a mers însoțit pe stadionul din Turcia.

Elias Charalambous, în tribune la Istanbul la finala Champions League

Elias Charalambous a mers sâmbătă seară pe stadionul Ataturk din Istanbul pentru a le vedea la treabă pe . Cipriotul i-a avut alături pe fiica sa, Adriana, dar și pe fotbalistul lui AEK Larnaca, Panayiotis Charalambous.

ADVERTISEMENT

Experiența de pe cea mai mare arenă de fotbal din Istanbul a fost împărtășită de Elias Charalambous pe rețele de socializare. Antrenorul vicecampioanei României s-a fotografiat cu însemnele lui Inter. „Nerazzurrii” au pierdut marea finală cu 0-1.

Gigi Becali a anunțat, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că i-a prelungit pentru încă un sezon contractul lui Elias Charalambous la FCSB. Totodată, patronul roș-albaștrilor i-a redus la jumătate salariul cipriotului.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous va continua la FCSB din sezonul următor

Adus la FCSB după demisia lui Leo Strizu, Elias Charalambous este antrenorul cu licență Pro al roș-albaștrilor. Deși nu a reușit să câștige titlul cu FCSB, Gigi Becali a anunțat că cipriotul va rămâne cel puțin încă un sezon pe banca echipei roș-albastre.

„Am semnat cu Charalambous astăzi prelungire. Pe încă un an. (n.r. salariul) L-am făcut la jumate. Am zis că micșorez totul. Academie fac. Unde erau cheltuieli nefondate le-am restrâns numai că aici e altceva. Aici înseamnă investiția în jucători ca să întărim echipa.

ADVERTISEMENT

Vreau la anul să câștig campionatul fără nicio emoție. Vreau să se bată toți în play-off pentru locul 2. Să-ți spun un lucru. Să luăm și partea plină. Locul 1 și locul 2, machedoni amândoi. Au valoare”, a dezvăluit Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Elias Charalambous, resemnat după ce FCSB a pierdut titlul

FCSB a fost aproape să își treacă în palmares primul titlu după o pauză de opt ani. Echipa antrenată de Elias Charalambous a pierdut partida decisivă cu Farul, scor 2-3 în penultima etapă a play-off-ului și a rămas fără șanse matematice cu o etapă înainte de final.

ADVERTISEMENT

„Am jucat multe mingi lungi, adversarul a fost mai bun. Nu am fost cei care trebuia să fim în cel mai important meci al sezonului. Pe de altă parte, dacă mă uit la ultimele meciuri ale echipei nu pot spune nimic rău despre jucători. Am fost foarte aproape să luptăm până la ultima etapă, dar nu am arătat ce trebuia să arătăm.

ADVERTISEMENT

Farul a fost mai bună în repriza a doua, a meritat victoria. A fost important golul marcat de Farul înaintea pauzei. Pentru noi, a picat foarte prost. Îi felicit pe cei de la Farul și pe antrenor. În repriza a doua n-am jucat bine. Era cel mai important meci al nostru, dar nu l-am abordat bine. Îmi pare rău pentru suporteri că au venit aici și am pierdut. Vreau să le cer scuze”, declara Elias Charalambous după „finala” campionatului.