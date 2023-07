Elvir Koljic s-a operat din nou! Cât a lipsit atacantul din cauza accidentărilor

Blestemul accidentărilor îl urmărește pe Elvir Koljic în continuare la Universitatea Craiova și în sezonul 2023-2024 din SuperLiga. Atacantul bosniac s-a operat după fisura de menisc din pauza derby-ului cu Dinamo, scor 2-0, și va reveni la formația din Bănie după aproximativ o lună.

Elvir Koljic s-a operat din nou după accidentarea din pauza derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova

Accidentările din lotul „alb-albaștrilor” continuă să îi dea bătăi de cap lui Eugen Neagoe după ce în ediția trecută din SuperLiga a avut absențe importante. „Geană” îi va pierde pentru următoarele confruntări din campionat pe Elvir Koljic.

Deși a terminat stagiul de pregătire din Bulgaria fără vreun jucător accidentat, Eugen Neagoe are probleme de lot după derby-ul cu Dinamo din prima etapă. a acuzat probleme medicale la pauza confruntării de pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar verdictul staff-ului medical nu a fost unul îmbucurător.

„Dragonul” a suferit o fisură de menisc care îi va ține în afara suprafeției de joc pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, Elvir Koljic va rata partidele cu Oțelul Galați, CFR Cluj și FC Hermannstadt, însă Eugen Neagoe nu își face probleme pentru postul de vârf.

Elvir Koljic s-a operat cu succes în cursul zilei de vineri la o clinică privată din București la doctorul Andrei Ioan Bogdan. Internaționalul bosniac a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie după intervenția chirurgicală din Capitală.

Absență record pentru Elvir Koljic la Universitatea Craiova! Cât a lipsit din cauza accidentărilor

Șirul accidentărilor pare interminabil pentru Elvir Koljic la Universitatea Craiova după ultimele probleme de sănătate ale vârfului bosniac. „Dragonul” a suferit mai multe accidentări în tricoul „alb-albastru”, însă acesta s-a dovedit a fi un luptător după fiecare „hop” din carieră.

Totul a început pe 23 martie 2019, atunci când Elvir Koljic s-a accidentat în Bosnia și Herțegovina – Armenia, scor 2-1, după doar câteva minute de joc în tricoul reprezentativei sale. Acesta a suferit o ruptură la tendonul femural și a stat pe bară în jur de șapte luni.

Ghinionul s-a ținut lanț după Elvir Koljic și după revenirea la Universitatea Craiova, într-o partidă cu CSM Poli Iași. „Dragonul” a fost faultat dur de Ovidiu Mihalache pe stadionul „Ion Oblemenco” și astfel a fost oprită seria extraordinară de goluri din SuperLiga a vârfului.

Până în momentul accidentării, Elvir Koljic era neoprit în campionatul românesc unde reușise să marcheze șase goluri în cinci etape. Tot în acea perioadă a ratat un transfer la Dinamo Kiev pentru 10 milioane de euro, așa cum Pavel Badea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Sunt optimist, mi-aș dori pentru Koljic să revină. Acum doi ani și ceva Koljic era aproape de un transfer extraordinar. Am avut 10 milioane de euro pe el și s-a accidentat cu 24 de ore înainte de transfer. De la Dinamo Kiev, erau negocieri avansate”, spunea Pavel Badea.

Elvir Koljic a revenit în tricoul „alb-albastru” după șase luni de absență în 2020, iar în sezonul trecut a lipsit în jur de patru luni după o intervenție la tendonul femural. În total, atacantul bosniac a absentat aproximativ un an și jumătate din cauza accidentărilor, inclusiv perioada de recuperare după operația din prezent.

Mihai Rotaru, sprijin total pentru Elvir Koljic: „M-a sunat în fiecare zi, mi-a dat încredere”

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, a dezvăluit că Mihai Rotaru l-a sprijinit de-a lungul perioadei de recuperare din sezonul trecut. „Dragonul” a mărturisit că atât conducerea, cât și staff-ul lui Eugen Neagoe i-a încurajat înaintea revenirii din ediția precedentă.

„Domnul Rotaru a fost extraordinar cu mine din prima zi în care am venit, la fel și cu accidentările. M-a sunat în fiecare zi, pentru că am fost la recuperare în Bosnia și mi-a dat încredere mereu, așa cum o fac și toți din club. Dau totul, sper să fiu sănătos în continuare și să revin cu goluri.

Am avut câteva accidentări grave, însă am avut încredere în mine, așa cum a fost și din partea staff-ului și familiei, suporterii. Este bine că am reușit să mă întorc pe teren”, a declara Elvir Koljic.