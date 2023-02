Elvir Koljic, interviu special pentru Fanatik după revenirea la Universitatea Craiova: „În momentul acela tremuram tot”. Ce spune despre șansele la titlu. Exclusiv

„Dragonul” alb-albaștrilor a oferit un interviu special în exclusivitate pentru FANATIK, iar Elvir Koljic a rememorat momente emoționante din viața sa. Bosniacul crede în șansele Universității Craiova la titlul de campioană a României, singurul trofeu care lipsește din vitrina atacantului.

Elvir Koljic, despre unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa! Cum a primit vestea că va deveni tată în cantonamentul Universității Craiova

Elvir Koljic este unul dintre cei mai îndrăgiți jucători de la Universitatea Craiova, iar „dragonul” i-a făcut fericiți pe suporterii alb-albaștrilor în multe momente cu golurile sale. Revenit după o accidentare care l-a scos din circuit pentru o perioadă de timp, bosniacul vrea să revină la forma din sezoanele trecute.

ADVERTISEMENT

Atacantul alb-albaștrilor a fost decisiv în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-1, însă golul bosniacului a fost anulat, iar arbitrul l-a trecut pe Iulian Cristea ca marcator. Elvir Koljic a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Eugen Neagoe i-a transmis încrederea de care are nevoie și este încrezător că va marca în următoarele partide.

, iar acesta a aflat marea veste când era în cantonamentul Universității Craiova din Antalya. „Dragonul” a vorbit și despre , iar vârful îi este alături în aceste momente.

ADVERTISEMENT

Anul 2023 a început bine pentru tine atât pe plan personal, cât și profesional. Ești tatăl unei fetiție și ai revenit la Universitatea Craiova.

– Anul acesta a început foarte bine, am o fetiță care are o lună și zece zile, o cheamă Anya. Îmi doresc să fie sănătoasă în primul rând, la fel îmi doresc și pentru mine. Sper să fiu sănătos, să joc foarte bine, să marchez cât mai multe goluri și pentru echipă îmi doresc să urcăm în clasament și să ne bătem la campionat.

ADVERTISEMENT

Cum ai primit vestea că ai devenit tată? Erai în cantonamentul din Antalya al Universității Craiova…

– Am avut un antrenament, iar prietena mea era la clinică. Am dormit pentru că au fost niște antrenamente grele și când m-am trezit am primit un mesaj de la doctorul din clinică. În momentul acela mi-au tremurat mâinele și tot, m-am simțit extraordinar. Abia așteptam să mă întorc acasă la bebeluș.

ADVERTISEMENT

Cum a fost cantonamentul pentru tine? Cum au fost primele contacte cu Eugen Neagoe?

– Antrenorul este extraordinar, știe ce face. Cantonamentul a fost greu pentru mine, am fost și accidentat. Cred că a fost un cantonament reușit și antrenamentele foarte bune.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe a fost atacant, la fel ca și tine. Ți-a dat câteva sfaturi?

– Știu că a fost un jucător bun la Universitatea Craiova și vorbește în fiecare zi cu mine, Ivan, Markovic și Rivaldinho. Ne spune ce trebuie să facem la meciuri și antrenamente, ne ajută mult și noi încercăm să fim cei mai buni.

Care este cel mai important sfat pe care ți l-a dat?

– Mi-a spus să am încredere în mine, să joc cum știu eu mai bine, iar echipa mă va ajuta. Tot staff-ul și clubul sunt alături de mine, mi-a spus să joc cum știu mai bine și totul va reveni.

Mihai Rotaru, atent cu Elvir Koljic: „M-a sunat în fiecare zi, pentru că am fost la recuperare în Bosnia și mi-a dat încredere mereu”

Mihai Rotaru ți-a transmis că are încredere mare în tine, chiar dacă au existat acele accidentări…

– Domnul Rotaru a fost extraordinar cu mine din prima zi în care am venit, la fel și cu accidentările. M-a sunat în fiecare zi, pentru că am fost la recuperare în Bosnia și mi-a dat încredere mereu, așa cum o fac și toți din club. Dau totul, sper să fiu sănătos în continuare și să revin cu goluri.

Universitatea Craiova a devenit o familie pentru tine?

– Din prima zi în care am venit am văzut că toată echipa este ca o familie și eu mă simt bine în continuare. Băieții sunt extraordinari și sper să fie așa în continuare, dar trebuie să câștigăm și noi ceva, să fim cei mai buni.

Golul anulat cu FCSB ți-a tăiat aripile?

– Nici nu am văzut, am citit ieri că s-a anulat golul, pentru că a fost autogolul lui Cristea, dar în momentul în care a centrat Ante am lovit-o primul și am văzut că a intrat în poartă, ne-am bucurat. Important este că am luat un punct și să mergem în continuare bine, golul sigur o să vină.

Elvir Koljic povestește despre drama lui Ante Roguljic: „Mi-a părut rău când am auzit prima dată, nu am niciun cuvânt”

Cum vezi lupta la campionat?

– Anul acesta sunt mai multe echipe care se vor bate la campionat, dar în play-off să revenim la câteva puncte diferență de lider. Sigur că avem o ocazie mare, acolo sunt și CFR, FCSB și Farul, dar dacă suntem noi într-o formă bună vom urca și ne vom bate la campionat.

Care este cea mai grea adversară din campionatul României?

– CFR Cluj, sigur. Au un stil dur, au echipă bună și jucători foarte buni.

Care este colegul cu care te înțelegi foarte bine și de la care aștepți pase de gol?

– De la Roguljic, sper să revină într-o formă bună pentru că este un jucător extraordinar și să ajute echipa.

Ante Roguljic a trăit și o dramă în săptămânile trecute… Cum este?

– Am vorbit cu el, asta se întâmpla după meciul din deplasare pe care l-am pierdut. S-a întâmplat în autocar, mi-a părut rău când am auzit prima dată, nu am niciun cuvânt. Îi doresc lui și prietenei lui să fie puternici, sunt tineri, să meargă mai departe.

Elvir Koljic vrea titlul de campioană cu Universitatea Craiova: „Jucătorii, staff-ul și suporterii se gândesc mereu”

Ți-ai fixat un obiectiv la Universitatea Craiova?

– Titlul (n.r. râde), jucătorii, staff-ul și suporterii se gândesc la titlu mereu. Îmi doresc să ajut echipa și sper să câștigăm un titlu, să fie totul bine.

Ați fost aproape de titlu în sezonul 2019-2020, însă suporterii nu au fost în spatele vostru. A fost greu să treceți peste moment?

– Sigur că da. Am avut 1-0 și am pierdut cu 1-3, s-a întâmplat, așa este la fotbal. Echipa este una foarte bună și trebuie să ne gândim pentru că avem o ocazie mare să ne bătem la campionat.

De-a lungul timpului ai avut mai multe accidentări grave la Universitatea Craiova? Care este secretul din spatele revenirilor?

– Am avut câteva accidentări grave, însă am avut încredere în mine, așa cum a fost și din partea staff-ului și familiei, suporterii. Este bine că am reușit să mă întorc pe teren.

Mulți jucători care au trecut prin mai multe operații resimțeau dureri, așa este și la tine?

– În momentul acesta mă simt foarte bine, este normal că după operații să ai puține dureri, însă am trecut peste asta.

Accidentările te-au împiedicat și să te transferi la Dinamo Kiev..

– S-a întâmplat în meciul cu Iași, dar așa este în fotbal. Nimeni nu poate să spună că am vrut așa ceva, însă este bine că m-am întors și sper să fac meciuri bune, să fie din nou foarte bine. A fost o perioadă grea după accidentare, dar nu sunt singurul jucător care a trecut peste asta.

Elvir Koljic vrea să revină la națională Bosniei și Herțegovinei: „Este ceva ce îmi doresc de când eram copil”

Ești în România de patru ani, ai o soție româncă și vorbești limba foarte bine. Te gândești să îți iei cetățenia?

– Posibil, nu m-am gândit încă, dar dacă se poate sigur că da.

Îți dorești să revi la naționala Bosniei?

– Naționala Bosniei este ceva ce îmi doresc de când eram copil, sunt ca o familie. Fiecare jucător își dorește să joace la națională, este ceva să joci cu jucători de top precum Dzeko și Pjanic.

Ții legătura cu ei?

– Dzeko mi-a trimis mesaj de fiecare dată când am fost accidentat, m-a întrebat cum mă simt. Vorbesc și cu restul jucătorilor. Am văzut puțin meciul Inter – Porto, sigur că Dzeko este un jucător foarte bun și sper să meargă mai departe Inter.