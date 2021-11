Emil Săndoi, la capătul răbdării după Chindia – Rapid: „Mi-e rușine de asemenea arbitraje! Își bat joc de munca noastră!”

Antrenorul Chindiei Târgoviște nu concepe faptul că echipa sa a fost egalată din cauza unui gol marcat dintr-un ofsaid clar, în condițiile în care a avut doi jucători în minus încă din prima repriză.

Emil Săndoi a recunoscut că nu are nimic împotriva arbitrului Andrei Chivulete ca om, însă este supărat pentru acordarea golului din ofsaid.

Emil Săndoi, la capătul răbdării după Chindia – Rapid

Emil Săndoi a ajuns la capătul răbdării după , scor 2-2, partidă în care formația sa a jucat cu doi oameni în minus încă din prima repriză, reușind să marcheze ambele goluri în a doua repriză, fiind egalată pe final, în urma unui gol din ofsaid:

„Nu e fair-play, nu e corect. Mi-e rușine să mă duc și în vestiar, nici nu știu ce să le spun băieților. E un ofsaid atât de clar, cum să nu ridici? Nici nu știu cine a arbitrat. Nu mă interesează că a fost în Champions League.

Să-i iau apărarea? Să mă ascund după deget? Ar fi contat mult pentru noi, vă dau cuvântul meu de onoare că nu înțeleg”.

„VAR-ul e sfânt. Noi mai aveam două puncte în plus, cine plătește pentru greșeala asta? Eu poate că voi fi demis. Cine plătește? Mi-e rușine… din respect pentru telespectatori să vine.

Îmi vine să plec… să merg pe joc până la București doar să mă liniștesc”, a mai spus Emil Săndoi la finalul meciului.

„Mi-e rușine cu asemenea arbitraje!”

a continuat și a spus că are nevoie de liniște, dar nici el nu știe cum o poate obține după un meci în care echipa sa ar fi trebuit să câștige:

„Când rămâi cu un om mai puțin, când reușești să dai două goluri… e frustrant. Nu vreau să mă mai leg de alte arbitraje.

Vrem puțin respect, nu știu dacă e bună sau proastă, dar e vorba despre muncă. Mi-e rușine cu asemenea arbitraje!”.

„Nu știu ce am arătat… am arătat pe alocuri bine, dar nu e posibil să ni se ia din munca noastră. Nu am nimic cu el ca om, dau mâna cu el, dar haideți și cu puțin respect din partea lor”, a spus Emil Săndoi la finalul meciului.