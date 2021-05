Emil Săndoi, supărat după Chindia – Viitorul 0-2: „Au fost greșeli, am primit goluri ciudate!”

Emil Săndoi a vorbit la finalul meciului dintre Chindia și Viitorul, scor 0-2, tehnicianul fiind nemulțumit de înfrângere, însă o pune pe seama indisponibilităților de lot pe care le-a avut.

Antrenorul târgoviștenilor consideră că și echipa sa avut momente bune împotriva Viitorului, însă elevii săi nu au fost inspirați pentru a reuși să marcheze.

Emil Săndoi speră ca de la următoarele meciuri, jucătorii săi să revină la o formă mai bună și el să aibă la dispoziție un lot mai consistent.

Emil Săndoi, supărat după Chindia – Viitorul 0-2

Emil Săndoi a vorbit la finalul meciului dintre Chindia Târgoviște și Viitorul, iar antrenorul consideră că echipa sa ar fi putut pleca fără să fie învinsă, dar jucătorii săi nu au fost mai inspirați în atacurile avute:

„Am avut unele schimbări, că am făcut unele greșeli… așa goluri ciudate nu știu când am mai primit. De-asta sunt supărat, dar băieții au făcut o paridă bună.

Florea a avut două ocazii cât se poate de clare, Popa la fel și el. Mă rog, ăsta e fotbalul, îmi pare rău pentru efortul băieților, dar asta e.

Eu i-am felicitat pe băieți în vestiar și pe tinerii jucători. Cum am spus despre Șerban, am zis că nu îl voi scoate de pe teren după 5 minute de joc. Neicuțescu a jucat bine, Atanase și el. Nu am făcut o partidă proastă, dar ăsta e rezultatul, nu avem ce face”.

„Numai neșansa și ghinionul au făcut să nu marcăm!”

„Eu am spus înainte de meci, că unii dintre jucătorii noștri care au dus greul campionatului, mă și bucur că nu am ieșit cu accidentări, dar nu mă îngrijorează faptul că nu am marcat.

Numai neșansa și ghinionul au făcut să se întâmple să nu marcăm. Vom pune în balanță avantaje și dezavantaje și vedem ce alegem pentru meciul cu Dinamo, dar nu voi schimba multe.

Fotbalul avea nevoie de spectatori și în același timp și spectatorii aveau nevoie de fotbal pe viu. E benefic și pentru fani și pentru jucători”, a mai spus Emil Săndoi la finalul meciului dintre Chindia și Viitorul.

În play-out, Chindia mai are de jucat doar împotriva lui Dinamo, în timp ce Viitorul va juca pe teren propriu împotriva Astrei Giurgiu.