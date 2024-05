Englezii au analizat şansele României la EURO 2024! Verdict crunt pentru Edi Iordănescu: “Talentul este absent”

Numărul pe luna iunie din revista FourFourTwo a fost dedicat EURO 2024, iar în paginile publicaţiei engleze au fost analizate şi şansele României la turneul din Germania. Aflată într-o grupă cu Belgia, Ucraina şi Slovacia, trupa lui Edi Iordănescu este creditată cu şanse mici, în viziunea britanicilor, la o calificare în optimile de finală.

Naţionala României, sub lupa englezilor înainte de EURO 2024: “Îmbrăţişaţi sacrificiul”

Englezii nu au trecut cu vederea parcursul invincibil al României din preliminariile EURO 2024, însă susţin că echipa condusă de Edi Iordănescu nu are jucători la fel de talentaţi ca cei din “Generaţia de Aur”. În plus, jurnaliştii de la FourFourTwo au subliniat faptul că cele mai bune prestaţii ale “tricolorilor” au venit abia pe finalul campaniei.

“România va participa la un turneu final pentru prima oară după prezenţa de uitat de la EURO 2016. După parcursul sumbru din Liga Naţiunilor 2022-2023, când au retrogradat in faţa a trei echipe care nu vor merge în Germania, “tricolorii” au răspuns cu prima poziţia în preliminariile EURO 2024 si cu un parcurs invincibil. Rezilienţa şi spiritul de echipă i-au adus până aici, chiar dacă talentul unor jucători precum Gică Hagi, Gică Popescu sau Dan Petrescu este absent.

Îmbrăţişaţi sacrificiul. România a câştigat şase meciuri şi a remizat în alte patru, dar rezultatele nu arată cât de mult a suferit. Au marcat de două ori pe final în meciurile cu Elveţia şi Kosovo, când au transformat un punct în patru. Cele mai bune prestaţii au venit în ultimele două meciuri: 2-1 cu Israel şi 1-0 cu Elveţia”, au notat cei de la FourFourTwo.

Veridictul englezilor în privinţa şanselor României la calificarea în optimile de finală de la EURO 2024

La fel ca la precedentele participări la turneele finale, prezenţa suporterilor României va aduce un plus de culoare, lucru de care sunt siguri şi jurnaliştii de la FourFourTwo. În schimb, ne dau şanse mici la o eventuală calificare în optimile de finală: “multă luptă, dar o ieşire încă din faza grupelor”.

“Cel mai probabil va impresiona în tribune. Suporterii României abia aşteaptă să sărbătorească revenirea la un turneu final. Cel mai puţin probabil să producă probleme echipelor puternice. Sigur, sunt viteji, dar e drum lung până la o revenire a zilelor de glorie din anii ’90. Prezenţa în optimile de finală ar reprezenta un succes“, au mai scris englezii.

Punctele forte şi minusurile naţionalei României înainte de EURO 2024

Cu 5 goluri primite în cele 10 meciuri din preliminariile EURO 2024, defensiva României este apreciată de englezi. Radu Drăguşin, fundaşul transferat în iarnă de Tottenham, este jucătorul în jurul căruia a fost consolidată apărarea “tricolorilor”, lucru remarcat şi de FourFourTwo. La capitolul minusuri, momentele de dominare ale adversarilor nu au fost trecute deloc cu vederea, la fel cum s-a întâmplat şi cu prestaţia naţionalei în amicalele din luna martie: 1-1 cu Irlanda de Nord şi 2-3 cu Columbia.

“O defensivă deşteaptă. După ce a retrogradat în Divizia C din Liga Naţiunilor, Edward Iordănescu l-a convocat pe Radu Drăguşin, jucător ajuns ulterior la Tottenham, iar fundaşul de 22 de ani a fost mână de fier în linia de patru care a reuşit să termine şase meciuri din preliminarii fără gol primit. De asemenea, cu ajutorul căpitanului Nicolae Stanciu au maximizat toate oportunităţile pe contraatac.

Chiar dacă este excelentă atunci când nu are mingea, România poate să fie predictibilă atunci când are posesia şi s-o piardă cu uşurinţă. A fost dominată multe minute de Israel şi Kosovo şi a avut nevoie de două contraatacuri venite de nicăieri pentru o remiză cu Elveţia. Prestaţiile din amicalele cu Irlanda de Nord şi Columbia au arătat puţină îmbunătăţire”, au concluzionat englezii.

Ce au scris englezii despre Nicolae Stanciu şi Edi Iordănescu

Nicolae Stanciu a fost desemnat drept starul naţionalei României, iar englezii au realizat şi o comparaţie cu Gică Hagi. În cazul lui Edi Iordănescu, cei de la FourFourTwo au scos în evidenţă calităţile tactice şi încrederea arătată faţă de grupul creat la echipa naţională.

“Căpitanul Nicolae Stanciu este motorul naţionalei României. Micuţul număr 10 poate nu este Gheorghe Hagi, dar are calitate ofensivă încât să moştenească numărul de pe tricou al lui “Maradona din Carpaţi”. Jucătorului lui Damac nu îi este frică să dribleze, să facă un tackle sau să şuteze de la distanţă. Edward Iordănescu, fiul legendarului Anghel Iordănescu, şi-a făcut singur un nume după ce a condus o echipă demoralizată spre un turneu final. Prin abordarea tactică precaută şi încrederea implacabilă în echipă le-a dovedit celor care îl criticau că au greşit“, a fost caracterizarea făcută de englezi.

Când va juca România la EURO 2024

Aflată în Grupa E, , partidă care se va disputa la Munchen. Pe 22 iunie, “tricolorii” vor întâlni, la Koln, selecţionata Belgiei, în timp ce partida cu Slovacia, de la Frankfurt, este programată pe 26 iunie.

Până la turneul final din Germania, . Pe 4 iunie, selecţionata lui Edi Iordănescu o va întâlni pe Bulgaria, iar pe 8 iunie va disputa partida cu Liechtenstein.