Eric, un tânăr de 19 ani, în stare gravă după ce a fost lovit de un jetski la Eforie Nord. Apelul disperat al mamei

Eric, un tânăr de 19 ani, este în stare gravă la spital după ce a fost lovit de un jetski la Eforie Nord. El și prietena sa se distrau în zona Belona când a avut loc incidentul. Mama sa face un apel disperat pe Facebook.

Mama unui tânăr de 19 ani, apel disperat după ce acesta a fost lovit de un jetski la Eforie Nord. Eric urma să dea BAC-ul

Evenimentul grav de pe litoral a avut loc vineri, 11 august. Eric și prietena lui se aflau pe o saltea trasă de un jetski în momentul în care un alt jetski i-a lovit pe cei doi în plin.

Băiatul fost resuscitat chiar pe plajă, apoi transportat la spital, de urgență. Iubita lui, tot de 19 ani, este bine. Ea a suferit șoc. În momentul impactului, Eric a fost aruncat de pe saltea câțiva metri depărtare, cu fața în jos. Conducătorul jetski-ului care-i trăgea i-a sărit în ajutor imediat.

La două zile după acest eveniment, starea băiatului este stabilă, dar în continuare gravă, cu dureri cumplite. Nu mai puțin de 6 coaste are rupte băiatul. ”Nu am văzut CT-ul personal, dar din auzite dinspre personalul medical este vorba de 6 coaste fisurate. Are dureri cumplite chiar și cu calmante. Îl țin semi-adormit. Este speriat și nu își amintește nimic legat de accident”, a spus mama acestuia, pentru publicația locală .

Tot duminică, pe Facebook. Ea este revoltată de faptul că nimeni nu este interesat să facă public ”un incident de o asemenea gravitate”.

”L.E./Lămurire: este vorba despre fiul meu şi prietena lui! S-a întâmplat pe plaja de la Belona/Eforie Nord, pe 11 august 2023. 2 tineri (un băiat şi o fată) care se plimbau pe salteaua gonflabilă trasă de un jetski au fost spulberați de un alt jetski.

Ca urmare unul dintre cei doi tineri este internat la Spitalul Județean după un traumatism cu coaste fracturate şi hemopneumotorax operat în curs de drenare.

Îi rog frumos pe toți cei care au imagini cu incidentul să mă contacteze în privat. Distribuiți pe cât de mult posibil. Este cel puţin straniu că nimeni nu este interesat să facă public un incident de o asemenea gravitate”, a precizat femeia în online.

Eric urma să susțină Bacalaureatul, sesiunea de toamnă

Absolvent al Liceului Ovidius, Eric se pregătea să susțină . Băiatul avea planuri să se înscrie la Școala de Drift la București, imediat după Bac.

El este fiind pasionat de automobilistică. ”Acum, accidentul îi modifică tot viitorul”, mai spune mama lui.