Eroul finalei Manchester City – Inter 1-0 a înjurat în direct la TV! “Sincer, am fost de…” Video

, şi a câştigat trofeul Ligii Campionilor, devenind a opta echipă din Europa care reuşeşte tripla. Performanţa a fost obţinută cu ajutorului golului marcat de Rodri, în minutul 68, după un şut în forţă, iar la finalul meciului s-a dezlănţuit.

Rodri a înjurat in direct la TV, după Manchester City – Inter 1-0

Imediat după finalul meciului Manchester City – Inter 1-0, Rodri a oferit o primă reacţie pentru BT Sport, chiar de pe gazon, şi a înjurat în timp ce se afla în direct. Mijlocaşul de 26 de ani a fost foarte dur când şi-a caracterizat prestaţia din prima repriză.

“A fost un efort inimaginabil din partea tuturor. Nu am jucat deloc bine în prima repriză. Sincer să fiu, am fost de r***t. Mi-am spus că trebuie să depăşesc acel moment. Am marcat golul până la urmă, ceea ce a fost incredibil”, a declarat Rodri. .

Nu a fost singura înjurătură pe care Rodri a scăpat-o la TV. După ce s-a întâlnit cu Sergio Aguero, fost coleg la City şi analiat al BT Sport pentru finală, mijlocaşul l-a salutat pe argentinian spunând: “Eşti o nenorocită de legendă (n.r. You’re a f***ing legend)”.

Jurnaliştii englezi erau pregătiţi să-i dea o notă mică lui Rodri

În Manchester Evening News, jurnaliştii englezi le-au acordat note jucătorilor lui Pep Guardiola, iar Rodri, eroul finalei, a fost notat cu 7. Calificativul a crescut după golul marcat de spaniol, care ar fi fost aproape să primească 4.

“Prestaţia a fost de 4 din 10, dar marcarea golului victoriei în finală i-a crescut nota”, au scris jurnaliştii de la Manchester Evening News. În opinia englezilor, Ederson şi John Stones au fost cei mai buni jucători, ambii cu nota 9.

Kevin De Bruyne, ghinionistul finalei Champions League 2023: “Am scris istorie”

Kevin De Bruyne . Belgianul s-a accidentat în prima repriză a meciului Manchester City – Inter 1-0 şi a fost înlocuit, în minutul 36, cu Phil Foden. La finalul meciului, mijlocaşul de 31 de ani a avut un discurs emoţionant.

“Incredibil. Greu de exprimat în cuvinte. Astăzi am scris istorie. A fost greu pentru ambele echipe. Nu am fost cel mai bun în prima repriză. Am ezitat. Știam că trebuie să ne descurcăm mai bine în a doua. tiam că toată lumea vorbește despre triplă. Presiunea era acolo, dar această echipă este construită pentru a face față presiunii în cel mai bun mod posibil”, a spus Kevin De Bruyne.

Este a doua finală de Champions League în care Kevin De Bruyne se accidentează şi este nevoit să fie înlocuit. În 2021, în Manchester City – Chelsea 0-1, belgianul s-a ciocnit cu Antonio Rudiger şi a fost obligat să părăsească terenul cu o fractură nazală.