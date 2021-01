Escrocherie de proporții. Zeci de oameni au rămas fără avansul plătit pentru vacanțe la Sinaia

Câteva zeci de persoane au rămas fără banii plătiți ca avans pentru plata cazării la pensiuni din Sinaia, însă pensiunile nu există, iar așa-zișii proprietari nu le-au mai răspuns la telefon. Autorii escrocheriei se foloseau de datele unei firme reale pentru a primii banii păcăliților, informează Digi24.

Clienții primeau fotografii de la pensiune și li se cerea apoi să încheie un contract cu o firmă din Brașov.

După ce șarlatanii au primit zecii de mii de lei ca avans încă din timpul toamnei, nu au mai răspuns la telefoanele primite de la clienți.

Escrocii au primit zeci de mii de lei ca avans

„Nu mă aşteptam niciodată să mă ţepuiască cineva în felul ăsta! Eu am fost cel care a găsit cazarea asta undeva la sfârşit de septembrie. A fost ideea de a-i da 2.000 de lei avans, ulterior, în decembrie să mai discutăm şi pentru restul banilor (…) Nu mi s-a părut nimic dubios, mai ales că erau nişte detalii de la o firmă reală, chiar am căutat firma să mă documentez, să fie cazarea ok. Am căutat detalii despre firmă, dar greşeala a fost să nu sun la firma respectivă să mă asigur”, a declarat Ionuț Rădoi, una dintre victimele escrocheriei.

Cei de la firma din Brașov susțin că și ei sunt victime deoarece s-au folosit ilegate datele de facturare ale firmei.

„În luna septembrie am aflat de primul caz de înşelătorie în care mai multe persoane se folosesc de firma mea drept momeală şi încasează aconturi substanţiale. În acest moment am deja o plângere făcută la Poliţia din Braşov, la secţia 3. Vă încurajez să faceţi şi dvs. plângere la secţia de Poliţie de care aparţineţi”, a spus patroana firmei.

Aceasta a deschis un grup pe Facebook, iar la scurtă vreme zeci de persoane au semnalat că au fost printre victimele escrocheriei. „Am trimis 3.000 lei în contul de pe factură. La două zile dupa achitarea avansului am încercat să-l sun, dar numărul era indisponibil”, a spus una dintre ele.

Furt de identitate

Mai mult, escrocii foloseau datele unor clienți pentru a le scrie pe facturile altor victime drept persoanele care au primit banii. „Am primit primul telefon de la cineva din Ploieşti, mi-a spus, uite numele tău apare pe contractul nostru de cazare. Când mi-am văzut numele pe contractul cuiva, am sesizat poliţia. E deja un furt de identitate”, a spus Rădoi.

La Poliția București au fost depuse deja șase plângeri penale și au fost demarate cercetările pentru înșelăciune.

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a spus că oamenii ar trebui să verifice firmele cărora urmează să le plătească bani pentru anumite produse sau servicii.

„Am mai primit alte sesizări, de exemplu, la Straja a fost un caz faimos în care o autoritate publică făcea niște lucruri care nu trebuiau făcute. Am cerut un control încă de a doua sau a treia zi de când sunt în minister. Toate lucrurile astea se vor rezolva, vom face și o campanie ca oamenii să înțeleagă, să se uite cine este firma din spate, dacă e o firmă de apartament, dacă are un istoric. Trebuie să verificăm și apoi să plătim. Partea asta de verificare trebuie să existe. Și nu doar în turism. Și când vă cumpărați un laptop sau un telefon. Puteți să plătiți un avans la o firmă fantomă și să vă treziți fără ei și atunci Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor trebuie să acționeze și va acționa”, a spus Claudiu Năsui.